Syarat dan Cara Daftar Program Volunteer Piala Dunia U-20 Tahun 2023

Bisnis.com, JAKARTA - PSSI kini mencari sekitar 1.500 relawan untuk bekerja di area fungsional Piala Dunia U-20 2023 seperti stadion, tempat latihan, bandara, hingga hotel pada 20 Mei-11 Juni 2023.

Mengutip dari akun resmi PSSI, pendaftaran program relawan Piala Dunia U-20 2023 akan dibuka sampai paling lambat 5 Februari dan terbuka untuk semua latar belakang pendidikan maupun profesi.

Adapun, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terpilih sebagai volunteer pada untuk Piala Dunia U-20 2023, sebagai berikut:

1. Pelamar harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya berumur 18 tahun atau lebih pada 20 Maret 2023

2. Tinggal di Indonesia

3. Untuk beberapa posisi, calon relawan harus mampu berbicara Bahasa Inggris minimal level intermediate, di mana seseorang sudah bisa berbicara dan mempunyai kosa kata yang cukup untuk mengekpresikan apa yang dia pikirkan dan mengerti dalam pembentukan kalimat secara utuh untuk mampu menguraikan sebuah topik yang kompleks.

4. Mampu bebicara bahasa Indonesia secara lancar

5. Hadir selama turnamen (20 Mei hingga 11 Juni 2023)

6. Sanggup menyelesaikan proses wawancara dan menghadiri seluruh sesi latihan

7. Bertanggung jawab dan punya rasa antusias

8. Terakhir, memiliki komimen untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan acara global besar dan mewakili Piala Dunia U-20 2023 Indonesia dengan bangga dan hormat.

9. Setelah Anda mengisi formulir pendaftaran, maka Anda akan menerima email yang juga meminta Anda untuk bergabung untuk mengurus turnamen.

Cara Daftar Program Volunteer Piala Dunia U-20 2023

1. Akses https://volunteer.fifa.com/invite/fu20wcindonesia2023 atau melalui akun Instagram resmi PSSI di dan klik link di bio yang telah dicantumkan



2. Isi email dan password



3. Tulis nama depan sesuai dengan KTP ataupun passport.



3. Sebaliknya, isi nama belakang sesuai dengan KTP ataupun passport.



4. Pada kolom date of birth, isi tanggal lahir



5. Selanjutnya, isi nomor handphone yang disertai kode negara



6. Jika Anda sudah membaca segala ketentuannya, silakan klik ‘I hereby agree with Terms of Service’ dan captcha



7. Terakhir klik submit.



