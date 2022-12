Mengulik Ketangguhan Polandia: Lewandowski dan Szczesny Wajib Diwaspadai

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Polandia akan menjadi lawan tangguh bagi Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Keduanya akan bertemu pada Minggu (4/12) malam di Al Thumama Stadium pukul 22.00 WIB.

The Eagles sendiri sebelumnya menjadi runner up Grup C dengan total kemenangan 1, kalah 1, dan seri 1.

Di ajang Piala Dunia, Polandia pertama kali tampil pada edisi 1938 dan langsung tersingkir di babak awal setelah kalah adu penalti dari Brasil.

Polandia kemudian tak lolos di beberapa edisi Piala Dunia hingga akhirnya bisa menembus 32 besar pada 1974. Mereka pun langsung menembus semi final dan menjadi juara ketiga.

Lewandowski

Dari segi pemain, Polandia juga bukan lawan yang enteng di Piala Dunia kali ini. Mereka mengunggulkan striker Robert Lewandowski untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan.

Lewandowski pun menjadi pemain top Juventus dan AS Roma, hingga akhirnya kini bergabung di FC Barcelona.

Bahkan pemain 34 tahun ini juga pernah bermain untuk tim raksasa Jerman, Borussia Dortmund dan Bayern Munchen.

Striker andalan The Eagles ini berada di posisi teratas di Timnas Polandia dengan torehan 76 gol dalam 132 laga. Musim lalu, ia berhasil menjadi top scorer Bundesliga 2021/2022 dengan torehan 35 gol.

Szczesny

Penjaga gawang Wojciech Szczesny juga patut diwaspadai oleh lawan di Piala Dunia. Pemain asal Juventus ini pernah menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Dunia.

Terbaru, ia banjir pujian setelah berhasil menyelamatkan gawang dari serangan Lionel Messi saat penalti.

BBC pun menobatkan Szczesny menjadi kiper terbaik, setelah berhasil menepis tendangan Messi.

Skuad Polandia

Bek: Jan Bednarek (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Matty Cash (Aston Villa), Nicola Zalewski (AS Roma), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Bartosz Bereszynski (Sampdoria),

Gelandang: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athens),

Penyerang: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC)

Kiper: Wojciech Szczesny (Juventus), Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna)

