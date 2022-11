Jadwal Piala Dunia Hari Ini: Laga Sengit Polandia vs Argentina

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Matchday ketiga Grup C dan D Piala Dunia 2022 akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (30/11/2022) malam.

Laga Grup D akan dimulai lebih dulu pada pukul 22.00 WIB. Australia akan bertemu dengan Denmark di l Janoub Stadium. Sedangkan Tunisia akan bertanding melawan Prancis di Education City Stadium.

Prancis sudah lebih dulu memastikan posisinya lolos 16 besar, karena dua kali menang di laga sebelumnya.

Satu tiket menuju 16 besar pun masih tersisa untuk Australia, Denmark, dan Tunisia.

Namun diprediksi Australia akan lolos karena telah mengantongi 4 poin di ranking kedua grup. Sedangkan Denmark dan Tunisia hanya memiliki masing-masing 1 poin.

Setelah itu, Grup C akan memulai laganya pada pukul 02.00 WIB mempertemukan Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko.

Argentina harus bekerja extra untuk memperoleh tiket menuju 16 besar. Pasalnya, ia dan Arab Saudi sama-sama memiliki poin yang sama.

Di lain sisi, Polandia yang berada di puncak klasemen harus bisa unggul dari Argentina agar lolos ke babak selanjutnya.

Berikut jadwal Piala Dunia 2022 nanti malam:

Rabu, 30 November 2022 - 22.00 WIB

Tunisia vs Prancis

Australia vs Denmark

Kamis, 1 Desember 2022 - 02.00 WIB

Polandia vs Argentina

Arab Saudi vs Meksiko

