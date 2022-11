Jadwal Matchday 1 Piala Dunia 2022: Inggris vs Iran, Brasil vs Serbia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal matchday pertama Piala Dunia 2022 yang dibuka dengan laga Qatar vs Ekuador.

Piala Dunia 2022 akan resmi dibuka pada malam nanti, Minggu (20/11/2022) di Qatar.

Tuan rumah Qatar akan menghadapi Ekuador pada laga pembuka di Stadion Al Bayt, Doha.

Partai ini menjadi satu-satunya yang dimainkan pada Minggu malam. Dilanjutkan kemudian pada Senin (21/11/2022) ada dua pertandingan yakni Inggris vs Iran dan Senegal vs Belanda.

Laga Inggris vs Iran cukup menyita perhatian lantaran hubungan kedua negara tengah memanas.

Selanjutnya ada partai Senegal vs Belanda yang sedianya menjadi partai pembuka Piala Dunia 2022, sebelum ada perubahan jadwal dari FIFA.

Pada Selasa (22/11/2022) ada empat pertandingan akbar yang akan dimainkan pada matchday pertama.

Amerika Serikat bakal berjumpa dengan Wales, Argentina menantang Arab Saudi, Denmark kontra Tunisia, dan Meksiko vs Polandia.

Berlanjut pada Rabu (23/11/2022), kembali ada empat laga yang akan dihelat. Dimulai dengan laga Prancis vs Australia, dilanjutkan Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang, dan Spanyol vs Kosta Rika.

Kamis (24/11/2022) mulai dini hari hingga malam hari, akan menjadi pertempuran delapan tim yaitu Belgia vs Kanada, Swiss vs Kamerun, Uruguay vs Korea Selatan, dan Portugal vs Ghana.

Matchday pertama akan ditutup pada Jumat (25/11/2022) dengan pertandingan timnas Brasil vs Serbia.

Berikut jadwal matchday 1 Piala Dunia 2022: