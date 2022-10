Prediksi Skor Chelsea vs Milan 6 Oktober, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Chelsea vs AC Milan dalam pertandingan ketiga Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022) dini hari, diprediksi akan berjalan seru.

Ini akan jadi pertemuan tim penghuni puncak dan dasar klasemen. Chelsea belum pernah menang dalam dua laga awalnya. Mereka kini berada di dasar klasemen dengan nilai satu. Milan ada di puncak dengan nilai empat.

Di antara kedua tim itu ada Dinamo Zagreb (3 poin) dan RB Salzburd (2). Kedua tim ini akan berhadapan malam ini.

Di liga domestik, kedua tim masih tertinggal dalam persaingan perebutan gelar. Chelsea ada di posisi kelima klasemen Liga Inggris, sedangkan AC Milan juga ada di posisi sama di Liga Italia.

Laga ini akan diwarni reuni. Chelsea kini diperkuat mantan bek Milan periode 2009-2012, Thiago Silva. Di Milan juga ada eks striker Chelsea periode 2018-2021, Olivier Giroud.

Chelsea hanya menang 3 kali dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi (ser 2, kalah 3). Mereka juga selalu gagal clean sheet dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi.

AC Milan baru kalah sekali di semua kompetisi musim ini (menang 6, seri 3). Mereka selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 8 laga terakhirnya di semua kompetisi.

Chelsea akan kehilangan N'Golo Kante karena cedera paha. Kondisi Marc Cucurella dan Carney Chukwuemeka masih belum 100 persen.

Kondisi AC Milan lebih compang-camping. Theo Hernandez, Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi, Junior Messias, Alessandro Florenzi masih cedera. Kondisi Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers, dan Davide Calabria juga agak meragukan.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Milan

Chelsea (4-2-2-2): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Loftus-Cheek, Kovacic; Havertz, Mount; Sterling, Aubameyang.

Pelatih: Graham Potter.

AC Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud.

Pelatih: Stefano Pioli.

Head-to-Head Hasil Chelsea vs Milan:

Pertemuan di Liga Champions: 2 kali

Chelsea menang: 0

AC Milan menang: 0

Seri: 2.

26-10-1999 Milan 1-1 Chelsea (UCL)

15-09-1999 Chelsea 0-0 Milan (UCL)

02-03-1966 Milan 1-1 Chelsea (Fairs Cup)

16-02-1966 Chelsea 2-1 Milan (Fairs Cup)

09-02-1966 Milan 2-1 Chelsea (Fairs Cup).

Prediksi Skor Chelsea vs AC Milan

Kedua tim memiliki peluang menang sama besar. Kemungkinan pertandingan Liga Champions ini berakhir seri juga sangat terbuka

Skor Chelsea vs AC Milan: 2-1

Skor Chelsea vs AC Milan: 1-1

Jadwal Liga Champions

Rabu malam, 5 Oktober 2022

23.45 Salzburg vs Dinamo Zagreb

23.45 RB Leipzig vs Celtic (SCTV).

Kamis dinihari, 6 Oktober 2022

02.00 Chelsea vs Milan (SCTV)

02.00 Juventus vs Maccabi Haifa

02.00 Real Madrid vs Shakhtar Donestk

02.00 Sevilla vs Dortmund

02.00 Benfica vs PSG

02.00 Manchester City vs FC Copenhagen.

Hasil Liga Champions Pertandingan ketiga:

Bayern Munchen vs Viktoria Plzen 5-0

Marseille vs Sporting 4-1

Porto vs Bayer Leverkusen 2-0

Club Brugge vs Atletico Madrid 2-0

Ajax vs Napoli 1-6

Frankfurt vs Tottenham 0-0

Inter vs Barcelona 1-0

Liverpool vs Rangers 2-0.

