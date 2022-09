Prediksi Skor Barito Putera vs Persik, Preview, Susunan Pemain, H2H

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Barito Putera vs Persik Kediri dalam Liga 1 pekan ke-11 akan dibuka, Kamis (29/9/2022) sore, di Stadion Demang Lehman, Martapura, mulai jam 16.00 WIB.

Bentrokan ini diprediksi berjalan ketat jika melihat posisi klasemen dari kedua tim. Mereka ada di posisi kedua terbawah klasemen. Persik saat ini jadi penghuni peringkat terakhir atau ke-18, sedangkan Barito Putera berada tepat di atasnya.

Kondisi jeda internasional menjadi keuntungkan bagi kedua tim. Sebab mereka bisa mematangkan kekuatan, utamanya memantapkan strategi dari pelatih baru yang sama-sama ada di tim.

Barito Putera baru saja menunjuk Rodney Goncalves pada 21 September 2022. Pelatih Brasil sudah memimpin latihan dengan intens dan mengaku menanamkan prinsi angry (marah) dan hungry (lapar) kepada tim untuk bisa bangkit di Liga 1.

"Saya sampaikan bahwa pemain harus marah. Marah karena hasil kekalahan yang didapat," kata Rodney Goncalves dari situs resmi LIB. "Selain itu, pemain juga harus lapar, yakni lapar akan kemenangan. Saya yakin kita akan lebih baik ke depannya."

Sementara itu di sisi tim tamu, pelatih Persik, Divaldo Alves, sudah memantapkan kekuatan tim dengan menggelar pemusatan latihan. Namun dari hasil evaluasi training center (TC) yang digelar di Jakarta, tim masih punya persoalan menyusun komposisi terbaiknya. Penyerang andalanan tim, Ferinando Pahabol, belum fit untuk dapat diandalkan secara maksimal.

"Memang Pahabol sempat terkena flu dan demam serta radang," kata Dokter tim Persik, M Yusuf Zulfikar dari situs resmi LIB.

"Kemarin juga baru bergabung setelah TC berjalan sekitar tiga hari dan harus menjalani latihan terpisah. Kalaupun tenaganya dibutuhkan rasanya juga belum siap bermain dari menit awal."

Prediksi Susunan Pemain Barito vs Persik:

Barito Putera: Aditya Harlan; Bagas Kaffa, Renan Alves, Donni Monim, Frank Sokoy, Bayu Pradana, Luthfi Kamal, Ambrizal Umanailo, Mike Ott, Rizky Pora, Rafael Silva.

Pelatih: Rodney Goncalves.

Persik Kediri: Dikri Yusron; Dany Saputra, Arthur Felix, Mochammad Fisabillah, Yusuf Meilana, Arthur Irawan, Rohit Chand, Arsyad Yusgiantoro, Renan Silva, Faris Aditama, Joanderson.

Pelatih: Divaldo Alves.

Hasil Head to Head Barito Putera vs Persik:

19/03/2022 Persik Kediri 0-2 Barito Putera

08/12/2021 Barito Putera 0-2 Persik Kediri

17/05/2014 Persik Kediri 4-1 Barito Putera

30/04/2014 Barito Putera 3-0 Persik Kediri.

Berikut jadwal pertandingan pekan ke-11 Liga 1 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Kamis (29/9)

16.00 Persis Solo vs PSM Makassar

16.00 Barito Putera vs Persik Kediri

20.30 PSS Sleman vs Persita Tangerang

Jumat (30/9)

20.30 Bali United vs Persikabo 1973

Sabtu (1/10)

15.30 Borneo FC vs Madura United

16.00 Dewa United vs RANS Nusantara

20.00 Arema FC vs Persebaya Surabaya

Minggu (2/10)

16.00 Persib Bandung vs Persija Jakarta

20.30 PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

Prediksi Skor Barito Putera vs Persik Kediri

Kedua tim sama-sama sedang merana. Namun, sebagai tuan rumah Barito Putera lebih diunggulkan untuk menang dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-11 ini.

Skor Barito Putera vs Persik Kediri: 2-1

