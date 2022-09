Jadwal Liga 1 Pekan Ke-9: Ada Arema FC vs Persib Bandung

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga 1 2022-2023 pada pekan kesembilan yang salah satunya mempertemukan Arema FC vs Persib Bandung.

Liga 1 2022-2023 akan memasuki pekan kesembilan mulai Kamis (8/9/2022) hingga Minggu (11/9/2022).

Sebagai pembuka pekan kesembilan, ada pertandingan Madura United vs Bhayangkara FC. Madura United bertekad kembali ke puncak klasemen dengan kemenangan atas The Guardian.

Selanjutnya, ada dua pertandingan yang digelar pada Jumat (9/9/2022). PSIS Semarang akan menjamu Persikabo 1973, sementara Borneo FC berhadapan dengan Persita Tangerang.

Jadwal cukup padat terjadi di hari Sabtu (10/9/2022). Ada empat pertandingan yang digelar sejak sore hingga malam hari.

Pada sore harinya, Bali United menjamu Dewa United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Setelah itu "derby Mataram", PSS Sleman vs Persis Solo, akan digelar bersamaan dengan RANS Nusantara FC vs Persik Kediri. PSM Makassar vs Persebaya Surabaya bakal menjadi penutup rangkaian pertandingan pada hari Sabtu.

Laga tak kalah panas tersaji pada hari Minggu. Duel Arema FC vs Persib Bandung akan menjadi partai pertama. Pertandingan ini juga akan menjadi pertemuan dua tim dengan pelatih baru, Luis Milla di Persib dan Javier Roca di Arema FC.

Persija Jakarta akan memainkan partai penutup pekan kesembilan. Macan Kemayoran bakal bertandang ke markas Barito Putera pada Minggu malam.

Jadwal Liga 1 2022-2023

Pekan 9

Kamis (8/9/2022)

Madura United vs Bhayangkara FC - 16.00 WIB

Jumat (9/9/2022)

PSIS vs Persikabo - 15.00 WIB

Borneo FC vs Persita - 18.15 WIB

Sabtu (10/9/2022)

Bali United vs Dewa United - 15.30 WIB

PSS vs Persis - 18.15 WIB

RANS vs Persik - 18.15 WIB

PSM vs Persebaya - 20.00 WIB

Minggu (11/9/2022)

Arema FC vs Persib - 15.30 WIB

Barito Putera vs Persija - 20.00 WIB

