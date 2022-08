Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga: PSM vs Persija, Borneo FC vs Persib

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal pekan ketiga Liga 1 2022-2023 yang akan dimulai besok.

Pekan ketiga Liga 1 2022-2023 bakal bergulir mulai Kamis (4/8/2022) hingga Minggu (7/8/2022).

Total ada sembilan pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ketiga Liga 1 2022-2023.

Pekan ketiga Liga 1 2022-2023 bakal dibuka dengan laga sang juara bertahan, Bali United, melawan pendatang baru RANS Nusantara FC.

Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta itu juga menjadi kans bagi Bali United untuk bangkit dari kekalahan pekan lalu saat melawan PSM Makassar.

Setelah laga tersebut, pada Jumat (5/8/2022), ada dua pertandingan yang dimainkan yakni PSM vs Persija Jakarta dan Arema FC vs PSS Sleman.

PSM dan Persija punya modal apik berupa kemenangan pada pekan lalu. PSM menang atas Bali United sementara Persija membekuk Persis Solo.

Kemudian pada Sabtu (6/8/2022), ada laga PSIS Semarang vs Barito Putera dan Madura United vs Persik Kediri.

Madura United yang kini memuncaki klasemen sementara bakal mendapat ujian dari Persik yang sejauh ini belum mencatatkan kemenangan.

Minggu (7/8/2022) menjadi hari paling sibuk pada pekan ketiga ini. Total ada empat pertandingan yang digelar mulai sore hingga malam hari.

Borneo FC vs Persib Bandung, Persikabo vs Persis Solo, Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya, dan Persita Tangerang vs Dewa United menjadi pertandingan yang dihelat pada hari tersebut.

Berikut Jadwal Pekan Ketiga Liga 1 2022-2023

Kamis (4/8/2022)

Bali United vs RANS Nusantara FC

20.30 WIB

Jumat (5/8/2022)

PSM Makassar vs Persija Jakarta

16.00 WIB

16.00 WIB Arema FC vs PSS Sleman

20.30 WIB

Sabtu (6/8/2022)

PSIS Semarang vs Barito Putera

15.30 WIB

15.30 WIB Madura United vs Persik Kediri

18.00 WIB

Minggu (7/8/2022)

Borneo FC vs Persib Bandung

16.00 WIB

16.00 WIB Persikabo 1973 vs Persis Solo

18.15 WIB

18.15 WIB Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

20.30 WIB

20.30 WIB Persita Tangerang vs Dewa United

20.30 WIB

