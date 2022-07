Profil Fabrizio Romano, Wartawan yang Punya Andil Transfer Pemain Bola

Bisnis.com, SOLO - Fabrizio Romano merupakan sosok penting di dunia sepak bola yang berjasa dalam informasi transfer pemain.

Ia adalah wartawan senior yang memberikatakan informasi mengenai transfer pemain bola, khususnya di liga Eropa.

Pria kelahiran Italia, 21 Februari 1993 ini memiliki riwayat karier mumpuni. Ia pernah bekerja di beberapa media ternama dunia seperti Sky Sport, The Guardian dan Calciomercato.

Baca Juga : Gaji Lisandro Martinez Terungkap, Langsung Masuk 10 Besar di Manchester United

Fabrizio dikenal dengan jargon 'Here We Go' saat memberitakan kegiatan transfer pemain. Ia pun dijuluki sebagai Raja Transfer Pemain.

Julukan itu disematkan untuknya karena keahliannya mendapatkan sumber berita dari orang terpercaya. Bahkan 99% informasi yang didapatkannya dipastikan valid.

Hanya tidur 5 jam sehari, Fabrizio banyak membeberkan informasi transfer pemain di akun media sosial pribadinya, khususnya di Twitter.

Baca Juga : Roma Resmi Perkenalkan Dybala Sebagai Pemain Baru, Digaji 6 Juta Euro

Apabila telah mencuitkan atau mengatakan 'Here We Go', sudah dipastikan akan ada pemain yang berpindah dari satu klub ke klub lain.

Terbaru, Fabrizio membeberkan informasi transfer yang akan dilakukan oleh Manchester United (MU). Ia memberitakan bahwa MU tengah mengincar salah satu pemain Inter Milan.

Pelatih MU Erik ten Hag disebut mengincar bek Inter Milan yakni Denzel Dumfries.

Ten Hag sudah tertarik pada sang bek semenjak ia bermain di Belanda. Hag menilai Dumfries punya kemampuan ofensif yang bagus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :