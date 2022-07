Merapat ke AS Roma, Paulo Dybala Tak Mau Pakai Nomor Punggung Sang Pangeran

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang asal Argentina, Paulo Dybala, mendekat ke AS Roma dan telah ditawari nomor punggung 10 yang identik dengan Francesco Totti.

Kabar transfer Paulo Dybala ke AS Roma diperkuat dengan pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano.

Dalam unggahannya di akun media sosial Twitter, Fabrizio Romano sudah memberikan kata-kata sakti "here we go" saat menjelaskan kabar transfer Paulo Dybala ke AS Roma.

Dybala, kata Romano, akan mendapat kontrak berdurasi tiga tahun dari AS Roma, atau hingga 2025. Pemain beralias La Joya itu juga akan menerima gaji 6 juta euro plus bonus per musim atau setara Rp90 miliar.

Paulo Dybala kini dikabarkan tengah menjalani tes medis di AS Roma sebelum resmi berganti seragam pada musim depan.

Legenda AS Roma, Francesco Totti, angkat suara terkait rumor kedatangan Paulo Dybala ke Giallorossi.

Secara khusus Totti mengizinkan Dybala memakai nomor punggung 10 yang identik dengannya.

"Saya bisa memberi saran kepada Dybala. Jika terserah saya, maka saya akan memberinya jersei Nomor 10 di AS Roma," tutur Francesco Totti dilansir dari Football Italia.

Meski telah mendapat restu dari Sang Pangeran Roma untuk memakai nomor punggung 10, Dybala kabarnya tak menerima tawaran itu.

Dilansir dari Corriere dello Sport, pemain timnas Argentina tersebut dikabarkan lebih memilih memakai nomor punggung 21 di AS Roma.

Nomor punggung 21 memang lekat dengan Dybala sejak bermain di Palermo hingga awal karier bersama Juventus.

Demi memakai nomor punggung 21, Dybala bahkan sampai meminta izin kepada Nemanja Matic, gelandang yang juga baru diboyong Roma pada bursa transfer musim panas ini.

Matic kemudian memilih untuk memakai nomor punggung 8 demi memberi kesempatan kepada Dybala mengambil nomor 21.

