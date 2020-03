Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke-29: MU Vs City

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris pekan ke-29 akan menyajikan laga besar Manchester United vs Manchester City.

Derby Manchester itu akan berlangsung pada Minggu (8/3/2020) malam. Man City, yang merupakan juara bertahan, kini hanya berada di posisi kedua klasemen, tertinggal 22 poin dari Liverpool.

Man United menempati posisi kelima dengan nilai 42. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan kemenangan untuk bisa masuk ke zona Liga Champions. Mereka masih tertinggal 3 poin dari Chelsea di zona Eropa itu.

Liverpool, yang kalah tiga kali dalam empat laga terakhir berbagai kompetisi, pekan ini akan berusaha bangkit saat melwan Bournemouth. Chelsea akan menjamu Everton. Laga lain yang juga akan tersaji adalah Arsenal vs West Ham United dan Burnley vs Tottenham Hotspur.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-29

Sabtu, 7 Maret 2020

19:30 Liverpool vs Bournemouth (Mola)

22:00 Arsenal vs West Ham United (TVRI)

22:00 Crystal Palace vs Watford (Mola)

22:00 Sheffield United vs Norwich City (Mola)

22:00 Southampton vs Newcastle United (Mola)

22:00 Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion (Mola)

Minggu, 8 Maret 2020

00:30 Burnley vs Tottenham Hotspur (Mola)

21:00 Chelsea vs Everton(TVRI)

23:30 Manchester United vs Manchester City (Mola)

Selasa, 10 Maret 2020

03:00 Leicester City vs Aston Villa. (Mola)