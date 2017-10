Pemain Real Madrid bersuka cita selepas menjebol gawang Fuenlabrada di 32 besar Copa del Rey. - SB Nation

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid menundukkan tuan rumah Fuenlabrada dengan skor 2-0 dalam pertandingan leg pertama 32 besar Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) pada Jumat dini hari WIB (27/10/2017).

Tampil dengan sebagian besar pemain lapis kedua, Madrid hanya bisa mencetak kedua golnya dari titik penalti. Yang pertama pada menit ke-63 melalui Marco Asensio dan yang kedua pada menit ke-80 lewat eksekusi Lucas Vasquez.

Bermain di Stadion Fernando Torres di Fuenlabrada yang termasuk wilayah Madrid, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain.

Tuan rumah harus kehilangan Paco Candela setelah menerima dua kartu kuning pada menit 73 dan 79. Ironisnya, kartu pertama dia terima hanya semenit setelah masuk lapangan menggantikan Hugo Fraile.

Sementara itu, pemain belakang Real Madrid Jesus Vallejo langsung kena kartu merah dari wasit Ignacio Iglesias 2 menit sebelum laga usai.

Dengan kemenangan itu, Real Madrid akan menjalani laga mudah di kandang sendiri pada leg kedua yang dijadwalkan digelar pada Kamis dini hari pekan depan. Bahkan , kekalahan dengan selisih satu bgol tetap akan meloloskan skuat asuhan Zinedine Zidane ke 16 besar.

Namun, layak disebut nyaris mustahil Fuenlabrada yang merupakan kontestan Segunda B, kompetisi level ketiga dalam sistem sepak bola Spanyol, akan mampu menaklukkan Real Madrid yang juara Liga Champions Eropa dua musim beruntun.

Hasil leg pertama 32 besar Jumat dini hari WIB: Lleida Esportiu 0 vs Real Sociedad 1; Deportivo La Coruna 1 vs Las Palmas 4; Girona 0 vs Levante 2; Fuenlabrada 0 vs Real Madrid 2; Tenerife 0 vs Espanyol 0.

Hasil Kamis dini hari WIB: Formentera 1 vs Athletic Bilbao 1; Ponferradina 1 vs Villarreal 0; Real Valladolid 1 vs Leganes 2; Elche 1 vs Atletico Madrid 1; Eibar 1 vs Celta Vigo 2.

Hasil Rabu dini hari WIB: Cartagena 0 vs Sevilla 3; Numancia 2 vs Malaga 1; Real Zaragoza 0 vs Valencia 2; Getafe 0 vs Deportivo Alaves 1; Real Murcia 0 vs Barcelona 3; Cadiz 1 vs Real Betis 2.

Sumber : Reuters