Daftar Pemenang Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025

Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 di Damai Indah Golf dimenangkan oleh Stephen Hendarto dengan dua gelar, Best Net Overall dan Longest Drive.

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen golf tahunan, Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 bertempat di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025) selesai dilaksanakan.

Bertajuk "More Than a Game, It's a Legacy," Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 diikuti oleh 63 pegolf dari kalangan pebisnis dan profesional.

Stephen Hendarto meraih dua titel di turnamen ini dengan menyabet gelar Longest Drive sejauh 28 meter. Pemain yang sudah memegang stick golf sejak usia 10 tahun itu juga menyabet gelar Best Net Overall.

Meski meraih dua gelar, Stephen mengaku sempat mengalami kesulitan terutama pada paruh terakhir.

"Sebenarnya tadi hole 9 pertama masih oke, satu over, tapi 9 hole ke belakang mulai kepanasan dan kecapaian, jadi fokusnya mulai hilang," kata Stephen.

Stephen mengaku penyelenggaraan Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 sangat meriah dan seru.

Dirinya berharap turnamen yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia ini bisa membesarkan olahraga golf di Tanah Air.

"Acaranya meriah. Bagus untuk membesarkan olahraga golf jadi lebih banyak muda yang main," ujar Stephen yang sudah bermain golf sejak usia 10 tahun.

Sekadar informasi, Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 disponsori oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Lexus Indonesia, Moratelindo, Ciputra, Birdie Indonesia, PT. Rintis Sejahtera, Mcnulty Coffee, Pupuk Indonesia, Azko, Damai Indah Golf, PT. Astra Honda Motor, Sunindo, Mandiri Utama Finance.

Shotgun atau pembukaan turnamen dilakukan oleh Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani bersama dengan Senior Vice President PT Bank Central Asia Tbk. Bibit Gunawan, dan Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, Lulu Terianto, Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama, Chamdan Purwoko serta Direktur Pemasaran Bisnis Indonesia Group, Herry Trianto.

Berikut Daftar Score Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025:

Best Gross Over All: Charles, Gross 79

Best Nett Over All: Stephen Hendarto, Gross 80, HCP 10, Nett 70

Men Flight A

Best Nett I: Bayu Andhikajaya, Gross 79, HCP 9, Nett 70

Best Nett II: Yance Arliansyah, Gross 85, HCP 14, Nett 71

Best Nett III: Luhut Sinambela, Gross 84, HCP 13, Nett 71

Men Flight B

Best Nett I: Rizki Taufiqurrahman, Gross 88, HCP 17, Nett 71

Best Nett II: Dwi Arifiyanto, Gross 89, HCP 18, Nett 71

Best Nett III: Rozin, Gross 91, HCP 20, Nett 71

Men Flight C

Best Nett I: Ronny SR, Gross 93, HCP 22, Nett 71

Best Nett II: Alvian, Gross 94, HCP 22, Nett 72

Best Nett III: Budi L, Gross 96, HCP 24, Nett 72

Titel Lain:

Nearest to the Pin: Yance Arliansyah 80 CM

Nearest to the Line: Dwi Arifianto 3 CM

Longest Drive: 238 M