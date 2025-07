Bisnis Indonesia Kembali Adakan Executive Golf Tournament 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menyelenggarakan event tahunan, Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 bertempat di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025).

Bertajuk "More Than a Game, It's a Legacy," Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 diikuti oleh 63 pegolf dari kalangan pebisnis dan profesional.

Sekadar informasi, Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 disponsori oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Lexus Indonesia, Moratelindo, Ciputra, Birdie Indonesia, PT. Rintis Sejahtera, Mcnulty Coffee, Pupuk Indonesia, Azko, Damai Indah Golf, PT. Astra Honda Motor, Sunindo, Mandiri Utama Finance.

Shotgun atau pembukaan turnamen dilakukan oleh Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani bersama dengan Senior Vice President PT Bank Central Asia Tbk. Bibit Gunawan, dan Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, Lulu Terianto, Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama, Chamdan Purwoko serta Direktur Pemasaran Bisnis Indonesia Group, Herry Trianto.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menilai Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 terasa spesial. Pasalnya, turnamen yang sudah diselenggarakan selama 23 tahun ini merupakan rangkaian menjelang HUT Bisnis Indonesia ke-40 pada 14 Desember.

"Tentunya Kami berharap dukungan bapak ibu sekalian untuk Bisnis Indonesia Grup semoga terus bisa eksis karena disrupsi media luar biasa, semua informasi bisa dari mana saja tetap sebagian besar itu hoaks, jadi tetap baca Bisnis Indonesia," ujar Hariyadi dalam sambutannya.

Hariyadi juga turut mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah hadir dan membantu rangkaian kegiatan Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025.

"Mohon doa restunya agar Bisnis Indonesia bisa melayani masyarakat dalam informasi dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia," tutup Hariyadi.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani melakukan pukulan saat acara Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025.

Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata melakukan pukulan saat acara Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 di Damai Indah Golf - BSD Course

Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata melakukan pukulan saat acara Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025.

Hadiah yang diterima peserta di turnamen ini tidak main-main, termasuk Mobil Lexus RX350 jika berhasil melakukan pukulan hole in one di hole tujuh.

Selain itu ada hadiah uang Rp50 juta untuk peserta yang bisa melakukan hole in one di hole 3.

Stephen Hendarta yang memenangi kategori Best Net Overall menilai penyelenggaraan Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 sangat meriah dan seru.

Dirinya berharap turnamen yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia ini bisa membesarkan olahraga golf di Tanah Air.

"Acaranya meriah. Bagus untuk membesarkan olahraga golf jadi lebih banyak muda yang main," ujar Stephen yang sudah bermain golf sejak usia 10 tahun.