Jadwal Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Harapan Tuan Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Indonesia Open 2025 akan diikuti oleh satu-satunya wakil tuan rumah yakni ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani.

Turnamen BWF Super 1000 Indonesia Open 2025 akan memasuki partai final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Indonesia hanya menempatkan satu wakil di partai final Indonesia Open 2025 yakni Sabar/Reza di sektor ganda putra.

Sabar/Reza lolos ke final setelah menyudahi perlawanan sengit wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di babak semifinal, Sabtu (7/6/2025).

Pasangan Indonesia itu menang atas Man/Kai dalam rubber game alias 3 gim: 21-18, 12-21, dan 21-18.

Selanjutnya, di babak final Indonesia Open 2025 Sabar/Reza akan berjumpa dengan ganda putra Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Kim/Seo menggagalkan all Indonesian final setelah menjegal Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal dengan skor 21-18, 19-21, dan 23-21.

Sabar/Reza diharapkan mampu membalaskan dendam kompatriotnya dengan mengalahkan Kim/Seo di final Indonesia Open 2025.

Laga Sabar/Reza vs Kim/Seo menjadi partai terakhir yang akan digelar di final Indonesia Open 2025 hari ini.

Dalam partai final lainnya ada bentrokan Anders Antonsen vs Chou Tien Chen di tunggal putra, An Se Young vs Wang Zhi Yi di tunggal putri, Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di ganda putri, dan Thom Gicquel/Delphine Delrue vs Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran di ganda campuran.

Berikut jadwal final Indonesia Open 2025: