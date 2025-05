Cristiano Ronaldo Hingga Kevin Durant, Ini 10 Atlet dengan Bayaran Tertinggi di Dunia Tahun 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Selama tiga tahun berturut-turut, dan kelima kalinya, Cristiano Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia.

Namun, di usianya yang ke-40, bintang sepak bola asal Portugal ini mencapai titik tertinggi baru untuk pendapatannya.

Selama setahun terakhir, dengan menghitung gajinya sebagai pemain di Al-Nassr Arab Saudi dan usaha bisnisnya di luar lapangan, Ronaldo diperkirakan mengumpulkan US$275 juta sebelum pajak dan biaya agen.

Menilik ke belakang daftar Forbes beberapa tahun sebelumnya, Ronaldo hanya pernah dikalahkan oleh petinju Floyd Mayweather, yang memperoleh US$300 juta pada 2015 dan US$285 juta pada 2018.

Sementara tahun ini, dalam peringkat Forbes, Ronaldo memiliki pendapatan besar hingga unggul US$119 juta atas No. 2, pemain bertahan Golden State Warriors Stephen Curry.

Selisihnya sangat mengesankan mengingat total pendapatan Curry sebesar US$156 juta juga merupakan rekor untuk olahraganya, mengalahkan rekor NBA sebesar US$128,2 juta yang ditetapkan tahun lalu oleh LeBron James.

Jika digabungkan, 10 atlet dengan bayaran tertinggi dalam daftar Forbes dapat memperoleh US$1,4 miliar, naik sedikit dari total US$1,38 miliar tahun lalu dan merupakan total terbesar sejak Forbes mulai memeringkat pendapatan atlet pada 1990.

Tahun ini juga merupakan kedua kalinya, setelah 2024, setiap anggota dari 10 atlet teratas ini memperoleh setidaknya US$100 juta.

Lantas siapa sja 10 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia?

1. Cristiano Ronaldo - US$275 juta

Dengan satu gol untuk tim nasional Portugal dalam pertandingan Liga Bangsa-Bangsa UEFA pada bulan September, Ronaldo menjadi pemain sepak bola pertama yang mencetak 900 gol dalam pertandingan resmi.

Namun, di luar lapangan dia bahkan lebih sibuk. Selama setahun terakhir, penyerang Al-Nassr tersebut telah menambah investasi di perusahaan teknologi yang dapat dikenakan Whoop, produsen porselen Vista Alegre, dan merek suplemen Bioniq.

Kemudian, pada April, Ronaldo mengungkapkan bahwa dia sedang membuat studio film sebagai usaha patungan dengan Matthew Vaughn, penulis dan sutradara film Kingsman.

Ronaldo juga telah melebarkan sayapnya ke dunia media dengan meluncurkan saluran YouTube pada Agustus dan telah memiliki 75 juta pelanggan, di samping 939 juta pengikutnya di Instagram, Facebook, dan X.

Selain mengunggah video yang mengisahkan pengalamannya di Paris Fashion Week dan kolaborasi dengan kreator papan atas MrBeast, dia mengubah salurannya menjadi media siar pada Februari, menyiarkan turnamen padel di Riyadh. Lebih dari 600.000 pemirsa dilaporkan menyaksikannya.

2. Stephen Curry - US$156 juta

Pada 2023, Curry menandatangani kesepakatan jangka panjang untuk memperpanjang kontrak sepatu ketsnya sebagai wajah dari Curry Brand milik Under Armour hingga jauh melampaui masa bermainnya.

Hal itu disertai dengan peningkatan besar dalam gajinya, bahkan tanpa memperhitungkan kompensasi saham sebesar US$75 juta yang akan diterimanya, yang akan diberikan pada 2029 dan 2034.

Pemain bertahan Golden State Warriors, yang pada Maret lalu menjadi pemain NBA pertama yang mencapai 4.000 lemparan tiga angka sepanjang kariernya, juga melakukan banyak lemparan lain di luar lapangan.

Tahun lalu, dia berinvestasi di Nirvana Water dan liga basket wanita pendatang baru Unrivaled, bekerja sama dengan mantan ibu negara Michelle Obama meluncurkan merek minuman olahraga bernama Plezi Hydration dan menerima peran sebagai asisten manajer umum untuk program basket di almamaternya, Davidson College.

Selain itu, dalam kemitraan dengan Peacock melalui perusahaan film dan TV-nya Unanimous Media, Curry memproduksi film dokumenter Sentenced dan memproduksi serta membintangi serial komedi Mr. Throwback (meskipun dibatalkan setelah satu musim).

Di lapangan, Curry menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun senilai US$62,6 juta pada Agustus lalu yang mengikatnya dengan Warriors hingga musim 2026-27 dan membuatnya siap untuk memimpin NBA dengan gajinya seumur hidup.

3. Tyson Fury - US$146 juta

Total penghasilan Fury yang sangat besar mungkin dapat "meringankan" rasa sakitnya, setelah tahun yang sulit di atas ring.

Sebelumnya tak terkalahkan dalam 35 pertarungan profesional, juara kelas berat yang karismatik ini kehilangan gelar WBC-nya dalam kekalahan keputusan terpisah dari Oleksandr Usyk Mei lalu, dan dia kalah dalam pertandingan ulang dengan keputusan mutlak pada Desember lalu.

Sebulan kemudian, Fury mengatakan di media sosial bahwa dia akan pensiun dari olahraga tersebut pada usia 36 tahun, meskipun berita itu agak diredam oleh beberapa pengumuman pensiun sebelumnya selama kariernya.

Di luar ring, petinju yang dikenal sebagai Gypsy King ini memiliki kemitraan untuk mempromosikan pariwisata ke Malta, tempat dia mengadakan kamp pelatihan untuk pertarungan kedua melawan Usyk, dan dia memiliki acara realitas Netflix yang disebut At Home With the Furys.

Musim kedua belum diumumkan secara resmi, tetapi Fury terlihat sedang syuting tahun lalu.

4. Dak Prescott - US$137 juta

Perpanjangan kontrak selama empat tahun senilai US$240 juta dengan Dallas Cowboys pada September memberi Prescott rekor NFL untuk nilai kontrak tahunan rata-rata, dan uang jaminan, serta pembayaran di muka terbesar dalam sejarah liga dengan bonus penandatanganannya sebesar US$80 juta.

Namun, dia menempatkannya di peringkat tinggi di antara atlet dengan bayaran tertinggi di dunia berkat keanehan dalam kalender dan sistem gaji NFL.

Pada Maret, quarterback tersebut setuju untuk merestrukturisasi kontraknya guna membebaskan ruang batas gaji bagi Cowboys, mengubah US$45,75 juta dari gaji pokoknya untuk 2025 menjadi bonus penandatanganan, sehingga dia mendapatkan uang tersebut ke sakunya lebih cepat.

Langkah ini pada dasarnya berarti Prescott menerima gaji selama dua musim dalam kurun waktu 12 bulan yang dicakup oleh peringkat pendapatan atlet.

Di luar lapangan, Prescott memiliki salah satu sponsor terbaik dalam sepak bola, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan termasuk Nike's Jordan Brand, Dick's Sporting Goods, dan Lowe's, dan dia telah berkolaborasi dengan pewaralaba Crunch Fitness untuk membuka lokasi baru di Texas.

5. Lionel Messi - US$135 juta

Mungkin tidak ada atlet pria di dunia yang lebih berarti bagi liganya dibandingkan dengan Lionel Messi, bagi Major League Soccer, yang telah melihat pendapatan dan valuasi tim melonjak berkat "Efek Messi."

Namun, yang mengkhawatirkan bagi liga, kontrak Messi dengan Inter Miami akan berakhir tahun ini, tetapi MVP yang berkuasa itu dilaporkan telah menegosiasikan perpanjangan untuk tetap bersama tim.

Messi, yang menerima Presidential Medal of Freedom pada hari-hari terakhir pemerintahan Biden, mungkin juga mencari kehormatan di negara asalnya Argentina: Rekan setimnya di Inter Miami Luis Suárez baru-baru ini mengklaim bahwa Messi berharap untuk bermain di Piala Dunia tahun depan.

Di luar lapangan, kesepakatan dukungan Messi yang menguntungkan termasuk Adidas, yang merilis kolaborasi sepatu antara bintang sepak bola itu bersama musisi Bad Bunny pada Oktober. Dia juga mendirikan perusahaan produksi bernama 525 Rosario pada September, dengan rencana untuk pertunjukan animasi fiksi ilmiah yang menampilkan Leo berusia 12 tahun.

Tahun lalu, Messi juga mengumumkan bahwa dia akan meluncurkan minuman olahraganya sendiri, bernama Mas+, meskipun merek tersebut telah terlibat dalam pertempuran hukum dengan Prime Hydration milik Logan Paul atas kesamaan dalam desain botol.

6. LeBron James - US$133,8 juta

Setelah musim NBA ke-22-nya berakhir dengan tersingkirnya Los Angeles Lakers di babak pertama playoff, dan dengan keputusan yang semakin dekat tentang apakah akan mengambil opsi pemain senilai US$52,6 juta untuk 2025-26, James yang berusia 40 tahun itu telah melontarkan kemungkinan bahwa dia mungkin akan pensiun.

"Saya akan mengambil waktu liburan bersama keluarga," kata pemain NBA tertua saat ini baru-baru ini di podcastnya Mind the Game, sambil menunggu seperti apa perjalanan selanjutnya.

Dia bisa tenang karena setiap kali dia memutuskan untuk gantung sepatu, pemain All-Star 21 kali itu sudah memiliki kerajaan bisnis yang mapan.

James adalah salah satu dari dua atlet aktif yang menjadi miliarder, bersama Tiger Woods. Dia adalah salah satu pendiri perusahaan pengembangan dan produksi hiburan SpringHill.

Menurut Bloomberg, bisnis tersebut merugi US$28 juta dari penjualan US$104 juta tahun lalu, tetapi perusahaan tersebut menargetkan keuntungan setelah merger dengan Fulwell 73 di Inggris yang dilaporkan disertai penggalangan dana US$40 juta dari investor yang ada.

James juga merupakan investor di perusahaan pembuat tequila Lobos 1707, yang menjual saham mayoritas kepada raksasa minuman keras Diageo tahun ini dalam kesepakatan untuk hak merek vodka Cîroc.

Di antara kemitraannya, James telah mencapai kesepakatan dengan Mattel untuk menjadi atlet profesional pertama yang memiliki boneka Ken yang mirip dengannya.

7. Juan Soto - US$114 juta

Pemenang Silver Slugger Award sebanyak lima kali sebelum berusia 26 tahun, Soto selalu ditakdirkan untuk menandatangani kontrak bermain yang besar, tetapi bahkan terhadap ekspektasi yang tinggi itu, kesepakatan 15 tahun senilai US$765 juta yang ditandatanganinya dengan New York Mets pada Desember lalu adalah sesuatu yang mengejutkan.

Dalam beberapa hari setelah penandatanganan Soto, penjualan tiket Mets "meledak," dengan jumlah pertandingan tunggal yang memecahkan rekor klub dan dorongan bagi basis pemain sepanjang musim.

Soto juga akan mendapatkan keuntungan di luar gajinya berkat fasilitas termasuk suite mewah dan tiket premium untuk pertandingan kandang dan penjaga keamanan pribadi.

Dia juga masih memiliki kesepakatan dukungan, dengan mitra termasuk minuman energi Celsius, video game Call of Duty dan dua perusahaan yang berbasis di negara asalnya Republik Dominika, bank Banreservas dan bir Presidente.

8. Karim Benzema - US$104 juta

Benzema menyusul mantan rekan setimnya di Real Madrid Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi pada 2023, mendapatkan kenaikan gaji yang besar untuk menandatangani kontrak dengan Al-Ittihad dari Liga Pro Saudi, tetapi rumor sekarang menunjukkan bahwa penyerang Prancis itu dapat meniru gaya bermain rival berat Ronaldo, Lionel Messi.

Mengutip sumber anonim yang dekat dengan Benzema yang dilaporan New York Post baru-baru, bahwa dia berencana pindah ke MLS menjelang Piala Dunia 2026, yang akan dimainkan di Amerika Utara.

Di luar lapangan, Benzema sebagian besar menjauh dari pusat perhatian, bekerja dengan sekelompok sponsor tertentu, termasuk Adidas.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Spanyol Mega, dia mengakui bahwa dia lebih suka kehidupan yang sederhana di Madrid daripada ketenarannya di Arab Saudi, dengan mengatakan bahwa di Spanyol.

9. Shohei Ohtani - US$102,5 juta

Setelah menunda semua kecuali US$2 juta setiap tahun dari mega-kontraknya dengan Dodgers, Ohtani mendapat dukungan yang sangat besar dari perjalanan Los Angeles ke World Series tahun lalu.

Pemain MLB itu menerima bagian dari kumpulan bonus pascamusim, tergantung pada seberapa jauh tim mereka melangkah, jadi selain cincin kejuaraan yang menampilkan safir dan berlian dalam warna biru dan putih yang sudah dikenal Dodgers, Ohtani mendapat pulang cek senilai US$477.441.

Ohtani, yang merupakan MVP Liga Nasional saat ini sebagai pemukul yang ditunjuk dan berharap untuk kembali melempar musim ini juga, bekerja dengan perusahaan yang berbasis di kedua sisi Pasifik, termasuk New Balance dan Beats by Dre di AS dan perawatan kulit Kose dan jam tangan Seiko di negara asalnya Jepang.

Pada Maret, tujuh bulan setelah dia menandatangani kesepakatan kartu perdagangan global eksklusif dengan Topps, sebuah lelang menampilkan kartu unik dengan tanda tangan Ohtani dan logo dari celana yang dikenakannya saat ia menyelesaikan musim pertama MLB dengan 50 home run dan 50 stolen base. Termasuk premi pembeli, harga jualnya adalah US$1,07 juta.

10. Kevin Durant - US$101,4 juta

Durant mengalami momen puncak karier pada Februari ketika dia menjadi pemain NBA kedelapan yang pernah mencapai 30.000 poin musim reguler.

Namun, sisa musim itu lebih sulit, karena Phoenix Suns yang berharga mahal terpuruk hingga posisi ke-11 di Wilayah Barat, gagal masuk babak playoff, dan memicu spekulasi bahwa Durant dapat diperdagangkan musim panas ini.

Beruntung, Durant telah meraih banyak kemenangan lainnya, dimulai dengan medali emas Olimpiade di Paris musim panas lalu dengan penampilan yang menjadikannya pemimpin pencetak skor terbanyak dalam karier Tim USA di Olimpiade Musim Panas.

Pada Agustus, dia juga mengakuisisi saham di tim sepak bola Prancis Paris Saint-Germain melalui dana investasi Arctos Sports Partners, dan sejak itu dia berinvestasi di merek pakaian olahraga Homage.

Sementara itu, perusahaan media milik Durant, Boardroom, baru-baru ini meluncurkan model keanggotaan premium dan bermitra dengan Fanatics untuk meluncurkan program pengembangan profesional bagi para atlet. Durant juga akan muncul di Musim 2 serial dokumenter Netflix Starting 5, yang diharapkan akan dirilis akhir tahun ini.