Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-31, Malut United Vs Persib, Persik Vs Persebaya

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-31, Persib Bandung akan bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat (2/5) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung berpeluang menyegel gelar juara musim ini ketika melakoni pekan ke-31 Liga 1 Indonesia yang rencananya mulai berlangsung pada Kamis (1/5).

Tyronne del Pino serta kolega memiliki peluang untuk meraih gelar juara andai mampu mendapatkan poin penuh ketika menghadapi Malut United.

Meskipun begitu, dipastikan misi Persib Bandung tidak akan mudah karena Malut United tengah dalam tren positif setelah belum terkalahkan pada 12 pertandingan terakhirnya.

Selanjutnya pada pekan ke-31, ada pertandingan menarik lainnya yang mempertemukan Barito Putera menjamu Dewa United di Stadion Demang Lehman, Banjar, Jumat (2/5) pukul 15.30 WIB.

Ini merupakan duel dari tim yang tengah berada dalam situasi berbeda karena Barito Putera berupaya menjauhi zona degradasi, sementara Dewa United berusaha untuk menjaga asa menjadi juara.

Barito Putera kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi, sementara Dewa United membutuhkan kemenangan agar bisa terus bersaing di papan atas klasemen sementara.

Selain itu, ada juga pertandingan menarik lainnya seperti Bali United vs PSIS Semarang, PSS Sleman vs PSM Makassar, Semen Padang vs Madura United hingga Persik Kediri vs Persebaya Surabaya.

Jadwal lengkap Liga 1 Indonesia pekan ke-31:

Kamis (1/5)

Bali United vs PSIS Semarang 19.00 WIB

Jumat (2/5)

Barito Putera vs Dewa United 15.30 WIB

Malut United vs Persib Bandung 19.00 WIB

Sabtu (3/5)

Persita Tangerang vs PSBS Biak 15.30 WIB

PSS Sleman vs PSM Makassar 19.00 WIB

Minggu (4/5)

Semen Padang vs Madura United 15.30 WIB

Borneo FC vs Persija Jakarta 19.00 WIB

Senin (5/5)

Persik Kediri vs Persebaya Surabaya 15.30 WIB

Persis Solo vs Arema FC 19.00 WIB.