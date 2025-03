Indonesia Lolos Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Skenarionya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan berharga atas timnas Bahrain dalam laga kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran tiga.

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Merah-Putih di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (25/3/2025), timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Bahrain.

Striker anyar Ole Romeny menjadi pahlawan Indonesia setelah golnya pada menit 24 yang memanfaatkan umpan Marselino Ferdinan berhasil merobek gawang Bahrain yang dijaga kiper, Ebrahim Khalil Ebrahim Abdullah Lutfallah.

Kemenangan ini sangat berharga bagi timnas Indonesia setelah dikalahkan Australia dengan skor telak 1-5 oleh Australia pekan lalu di Allianz Stadium.

Bagi Indonesia, tiga poin ini membuat nyaman duduk di posisi empat dengan nilai sembilan di bawah Arab Saudi (3) yang berbeda satu angka.

Angka penuh ini juga membuat Timnas Indonesia semakin dekat lolos ke putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke putaran empat jika skenario di laga selanjutnya berhasil terjadi.

Di laga selanjutnya, timnas Indonesia yang bertemu China di Stadion Gelora Bung Karno wajib menang jika ingin lolos.

Kemenangan tersebut akan membuat timnas Garuda mengkoleksi 12 poin sekaligus menyingkirkan China dalam persaingan Grup C.

Timnas Indonesia dipastikan lolos jika Bahrain yang menjamu timnas Arab Saudi gagal meraih angka penuh. Jika timnas Bahrain bermain seri, maka total poin yang bisa dikumpulkan hingga laga terakhir cuma 10 angka.

Kemungkinan Bahrain vs Arab Saudi bermain seri cukup besar karena The Green Falcons juga butuh kemenangan untuk menjauhi kejaran Indonesia yang kini berbeda satu angka.

Jika Arab Saudi melawan Bahrain berakhir seri dan Indonesia meraih kemenangan atas China, maka timnas Garuda akan naik ke posisi tiga dengan 12 angka unggul satu poin.

Sementara itu, timnas Australia akan menjamu Jepang di laga selanjutnya. Timnas Samurai Biru sudah mengukuhkan dirinya sebagai pemuncak klasemen Grup C, sedangkan the Socceroos kian mengunci posisi runner up setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Indonesia dan China.

Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: