Jadwal Playoff Liga Champions: Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs PSV

Berikut jadwal playoff Liga Champions 2024-2025, ada Manchester City vs Real Madrid dan Juventus vs PSV.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal playoff Liga Champions 2024-2025 akan dimainkan pada tengah pekan ini. Ada big match Manchester City vs Real Madrid untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Babak playoff akan diikuti oleh tim peringkat 9-25 league phase Liga Champions 2024-2025 yang telah berakhir pada pengujung Januari.

Ada tim-tim elite yang gagal lolos otomatis ke babak 16 besar melalui peringkat 1-8 di league phase.

Hal itu menyebabkan adanya big match di playoff Liga Champions untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

Big match paling seru di playoff Liga Champions 2024-2025 adalah laga Manchester City vs Real Madrid.

Ini adalah pertemuan Manchester City dan Real Madrid dalam 4 musim beruntun di Liga Champions 2024-2025.

Manchester City mesti melalui babak playoff setelah finis di posisi ke-22 Liga Champions, dengan 11 poin hasil dari 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah.

Adapun Real Madrid sedikit lebih baik dengan menempati posisi ke-11 berbekal 15 poin dari 5 kemenangan dan 3 kali kalah.

Selain laga itu, ada big match Juventus vs PSV Eindhoven yang akan berlangsung di Italia pada leg pertama.

Raksasa Jerman Bayern Munchen akan bersua dengan wakil Skotlandia, Celtic FC. Duel sesama tim Prancis, Brest vs PSG, juga akan berlangsung di playoff.

Kemudian, ada laga Feyenoord vs AC Milan dan Sporting Lisbon vs Borussia Dortmund.

Dua laga lain yang berlangsung adalah Club Brugge vs Atalanta dan AS Monaco vs Benfica.

Leg pertama playoff Liga Champions 2024-2025 akan digelar pada Rabu (12/2/2025) dan Kamis (13/2/2025).

Adapun leg kedua akan berlangsung pada Rabu (19/2/2025) dan Kamis (20/2/2025).

Berikut jadwal playoff Liga Champions 2024-2025: