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Prediksi Skor Manchester United vs Leicester 8 Februari, Susunan Pemain, H2H

Manchester United akan menjamu Leicester City di Stadion Old Trafford, Sabtu (8/2/2025) dini hari, dalam babak keempat Piala FA.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 7 Februari 2025 | 18:41
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Pemain Manchester United Amad Diallo. Prediksi Skor Manchester United vs Leicester 8 Februari, Susunan Pemain, H2H/ REUTERS-Phil Noble
Pemain Manchester United Amad Diallo. Prediksi Skor Manchester United vs Leicester 8 Februari, Susunan Pemain, H2H/ REUTERS-Phil Noble

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan menjamu Leicester City di Stadion Old Trafford, Sabtu (8/2/2025) dini hari, dalam babak keempat Piala FA.

Manchester United kembali meraih hasil negatif usai ditekuk Crystal Palace 0-2 dalam lanjuta Liga Inggris. Padahal MU bermain di hadapan publiknya sendiri.

Hasil mengejutkan tersebut memutus rantai kemenangan tim Setan Merah yang sudah mendulang tiga kemenangan beruntun.

Pelatih Manchester United, Ruben Amorim diprediksi akan memasang susunan pemain yang berbeda saat melawan Crystal Palace.

Amorim tidak akan bereksperimen dengan menaruh Kobbie Mainoo sebagai false nine yang terbukti gagal total.

Pelatih asal Portugal itu akan memasang kembali Rasmus Hojlund sebagai striker tunggal didampingi Bruno Fernandes dan Amad Diallo.

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Sekadar informasi, dalam lima pertemuan terakhir, Manchester United meraih empat kemenangan dan sekali seri melawan Leicester.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Leicester City

Manchester United (3-4-2-1):

Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Matthijs de Ligt; Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund.

Pelatih: Ruben Amorim

Leicester City (4-2-3-1):

Jakub Stolarczyk; Woyo Coulibaly, Conor Coady, Caleb Okoli, Victor Kristiansen; Boubakary Soumare, Oliver Skipp; Facundo Buonanotte, Bilal El Khannouss, Stephy Mavididi; Patson Daka.

Pelatih: Ruud van Nistelrooy

Head to Head Manchester United vs Leicester City

10/11/2024: Manchester United 3-0 Leicester City

31/10/2024: Manchester United 5-2 Leicester City

19/2/2023 Manchester United 3-0 Leicester City

2/9/2022: Leicester City 0-1 Manchester United

2/4/2022: Manchester United 1-1 Leicester City

Prediksi Skor Manchester United vs Leicester City 8 Februari:

Skor Manchester United vs Leicester 3-1

Skor Manchester United vs Leicester 2-0

Skor Manchester United vs Leicester 2-1

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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