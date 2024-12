Jadwal Pekan ke-18 Liga Spanyol, 21-23 Desember 2024: Barcelona hingga Real Madrid

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah jadwal pekan ke-18 Liga Spanyol musm 2024-2025 pada 21-23 Desember 2024.

Pada akhir pekan akan ada big match yang mempertemukan Barcelona dengan Atletico Madrid. Keduanya saat ini berada di posisi satu dan dua klasemen sementara.

Pertandingan akan menarik lantaran pemenang laga ini akan naik ke puncak dan tentu saja, akan menjadi gengsi tersendiri.

Namun Barca dan Atletico harus waspada, sebab ada Real Madrid yang mengintai dari posisi ketiga klasemen.

Los Blancos saat ini memiliki koleksi 37 poin, beda satu poin saja dari Barcelona dan Atletico Madrid.

Real Madrid akan melawan Sevilla pada Minggu, 22 Desember 2024 malam. Jika Barca atau Atletico hanya berbagi angka, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu akan mengambil alih posisi mereka.

Berikut adalah Jadwal Pekan ke-18 Liga Spanyol, 21-23 Desember 2024

Sabtu, 21 Desember 2024

03:00 WIB Girona vs Real Valladolid

20:00 WIB Getafe vs Mallorca

22:15 WIB Celta Vigo vs Real Sociedad

Minggu, 22 Desember 2024

00:30 WIB Osasuna vs Athletic Club

03:00 WIB Barcelona vs Atletico Madrid

20:00 WIB Valencia vs Deportivo Alaves

22:15 WIB Real Madrid vs Sevilla

Senin, 23 Desember 2024

00:30 WIB Leganes vs Villarreal

00:30 WIB Las Palmas vs Espanyol

03:00 WIB Real Betis vs Rayo Vallecano