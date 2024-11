Jadwal Piala AFF 2024 Futsal: Indonesia vs Australia, Timnas Kembali Menang?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia kembali menjalani pertandingan Selasa (5/11/2024) siang dalam lanjutan Grup B.

Setelah menang 9-0 atas Kamboja di pertandingan pertama, timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan Australia di laga kedua.

Kompetisi Piala AFF Futsal 2024 kembali digelar di Thailand pada 2 hingga 10 November 2024. Kompetisi ini menjadi ajang bagi negara-negara di kawasan untuk menampilkan performa terbaik di lapangan futsal dan meraih kebanggaan regional.

Terdapat sembilan tim yang akan berkompetisi dalam fase grup yang dibagi ke dalam dua grup, diikuti dengan babak sistem gugur. Dalam dua grup tersebut, Grup A diisi oleh Thailand, Vietnam, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei.

Sementara Grup B terdiri dari empat tim, Indonesia, Myanmar, Australia, dan Kamboja. Nantinya, setiap tim akan menjalani tiga pertandingan di fase grup, dengan dua tim teratas dari masing-masing grup melaju ke babak semifinal.

Beberapa tim unggulan di turnamen ini, seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam, diprediksi akan memberikan penampilan yang kuat. Thailand, sebagai juara bertahan, diharapkan tampil dominan, namun Indonesia dan Vietnam siap memberikan perlawanan ketat untuk merebut trofi.

Dapat diketahui, Timnas Futsal Indonesia akan berlaga di Piala AFF Futsal 2024 di bawah asuhan Hector Souto. Sosok Hector bukanlah asing di dunia futsal Indonesia, karena ia pernah membawa Bintang Timur Surabaya menjuarai liga.



Turnamen ini menjadi ajang bagi penggemar futsal untuk menyaksikan aksi-aksi menarik dari talenta terbaik Asia Tenggara. Dengan demikian, berikut jadwal lengkap pertandingan Piala AFF Futsal 2024.

Hasil dan Jadwal Piala AFF Futsal 2024



Jadwal Grup A

Sabtu, 2 November 2024



Vietnam vs Timor Leste: 4-1

Thailand vs Brunei: 13-0



Senin, 4 November 2024



Brunei vs Malaysia: 0-11

Timor Leste vs Thailand: 1-7



Selasa, 5 November 2024



15.30 WIB: Vietnam vs Brunei

18.00 WIB: Malaysia vs Thailand



Rabu, 6 November 2024

15.30 WIB: Timor Leste vs Malaysia

18.00 WIB: Thailand vs Vietnam



Jadwal Grup B

Senin, 4 November 2024

Myanmar vs Australia: 3-3

Indonesia vs Kamboja: 9:0



Selasa, 5 November 2024

10.30 WIB: Kamboja vs Myanmar

13.00 WIB: Australia vs Indonesia



Rabu, 6 November 2024



10.30 WIB: Australia vs Kamboja

13.00 WIB: Indonesia vs Myanmar