Thomas Tuchel Ungkap Alasan Pilih Melatih Timnas Inggris daripada MU

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih asal Jerman Thomas Tuchel resmi diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Inggris per 2025. Tuchel melatih The Three Lions di tengah rumor dirinya dibidik Manchester United.

Thomas Tuchel telah diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Inggris oleh Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Rabu (16/10/2024).

FA menegaskan bahwa Tuchel telah menandatangani kontrak sebagai pelatih Timnas Inggris pada Selasa (8/10/2024).

Kontrak Tuchel berdurasi pendek yakni hanya selama 18 bulan terhitung sejak 1 Januari 2025.

Pelatih asal Jerman itu diminta melatih Timnas Inggris di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Yang menarik, pengumuman kerja sama Timnas Inggris dan Tuchel terjadi saat rumor sang pelatih bakal merapat ke Manchester United.

Tuchel menjadi kandidat terkuat sebagai pengganti manajer Manchester United Erik ten Hag yang dikabarkan bakal dipecat setelah mendapat hasil buruk.

Pelatih 51 tahun itu mengatakan bahwa proposal yang dilakukan Direktur Teknik FA John McDermott dan CEO FA Mark Bullingham membuatnya mantap memilih Timnas Inggris.

"Karena ide dan cara John dan Mark mempresentasikannya sangat cepat, sangat menarik dan sangat rahasia, sangat terpercaya dan lugas. Itu pada dasarnya adalah keputusan untuk pekerjaan ini dan bukan keputusan untuk hal lain," kata Thomas Tuchel dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Media Inggris melaporkan bahwa Tuchel dan Manchester United sudah mencapai negosiasi perihal kontrak, namun Setan Merah kemudian lebih memilih mempertahankan Ten Hag.

Eks pelatih Chelsea itu pun terpilih sebagai pelatih baru Timnas Inggris, mengungguli kandidat kuat lainnya seperti manajer Manchester City Pep Guardiola.

"Pada dasarnya itu adalah keputusan untuk pekerjaan ini dan bukan keputusan untuk hal lain. Anda akan mengerti bahwa saya tidak akan mengomentari pemain secara individu hari ini dan pastinya tidak akan mengomentari klub lain," ucap Tuchel.

Sebagai pelatih yang identik dengan trofi, Tuchel mendapat tugas untuk membawa Timnas Inggris juara Piala Dunia 2026.

FA menilai Tuchel sebagai sosok yang tepat untuk mengakhiri paceklik trofi Inggris yang sudah berlangsung sejak 1966.