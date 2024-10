Mantap! Ini Link Live Streaming China vs Indonesia di Babak Kedua

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia untuk sementara tertinggal 0-2 dari China di babak pertama lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, Selasa (10/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Gol timnas China ke gawang Indonesia dibuat oleh dua strikernya Yuning Zhang dan Behram Abduweli.

Timnas Indonesia di laga ini mengubah banyak susunan pemainnya. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan sejumlah pemain yang tidak turun melawan Bahrain di setiap sisi.

Di lini belakang, tidak ada nama Jordi Amat yang mengalami cedera. Sementara itu Thom Haye juga tidak bermain, posisinya digantikan oleh Nathan Tjoe A On.

Witan Sulaeman yang tidak bermain melawan Bahrain juga bermain dari babak pertama.

Sementara itu kiper timnas Indonesia Maarten Paes berambisi meraih kemenangan melawan China.

Melalui jumpa pers pra laga, Maarten mengatakan hal ini setelah tiga poin yang hampir didapatkan melawan Bahrain pekan lalu, kandas di menit-menit akhir.

"Sejauh ini perjalanannya bagus. Kami siap, datang dari Bahrain. Tentu saja kami kecewa karena sempat unggul di menit-menit terakhir, namun kami sangat termotivasi untuk meraih kemenangan di sini," kata kiper 26 tahun itu.

"Kami memiliki persiapan yang sangat bagus," tambah dia.

Kini, tim Garuda bersiap menjalani persiapan terakhir untuk mematangkan strategi dan kondisi melawan China.

Ia pun berdoa agar Indonesia dapat meraih kemenangan perdana di putaran ketiga ini melawan tim berjuluk Dragon tersebut, "Mudah-mudahan, ya, kami bisa meraih kemenangan".

Susunan pemain China vs Indonesia:

Timnas China:

14 Dalei Wang, 2 Tyias Charles Browning, 3 Zhunyi Gao, 4 Lei Li, 16 Shenglong Jiang, 6 Shangyuan Wang, 8 Yuanyi Li, 10 Shihao Wei, 20 Wenneng Xie, 9 Yuning Zhang, 23 Behram Abduweli

Timnas Indonesia (5-4-1):

Maarten Paes; Asnawi Mangkualam, Mees Hilgers, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Shayne Pattynama; Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Wiitan Sulaeman,Ragnar Oratmangoen; Rafael Struick.

Pertandingan China vs Indonesia bisa disaksikan via live streaming di vision plus.

Link Live Streaming China vs Indonesia 15 Oktober:

https://www.visionplus.id/webclient/#/