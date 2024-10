Prediksi Skor Jepang vs Australia 15 Oktober: The Socceroos Tidak Gentar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih baru Australia Tony Popovic mengatakan timnya tidak perlu melawan timnas jepang di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Australia bakal tandang ke markas Jepang di Stadion Saitama, Selasa (15/10/2024) sore.

Hal ini dikatakan Popovic setelah mengantarkan Socceroos meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga setelah menumbangkan China dengan skor 3-1 di Adelaide Oval, Kamis.

Jepang sendiri merupakan satu-satunya tim yang sempurna dari tiga laga. Wataru Endo dan kawan-kawan mencetak 14 gol dan belum kebobolan sama sekali setelah kemenangan melawan Arab Saudi di Jeddah, Kamis.

“Jelas, ini tantangan besar tapi juga peluang besar, untuk menang di Jepang,” kata Popovic.

“Kami bisa menjadi lebih baik. Jika kami bisa meningkatkan performa ini (melawan China), kami bisa memenangkan pertandingan, itu (peningkatan) adalah kuncinya," tambahnya.

“Tidak ada yang perlu ditakutkan,” tambahnya, meski dalam sejarah Australia belum pernah mengalahkan Samurai Biru di Jepang.

Popovic menghabiskan empat musim sebagai pemain di J-League bersama Sanfrecce Hiroshima sebelum mengukir namanya di Crystal Palace. Kaptennya adalah Hajime Moriyasu, yang sekarang menjadi pelatih Jepang.

“Dan Anda bisa melihat evolusi sepak bola Jepang dan bagaimana dia berubah, mendatangkan dan mengeluarkan pemain, bagaimana mereka meningkatkan gaya permainan mereka, jadi saya sangat senang untuknya," kata pelatih 51 tahun itu.

"Kami harus pergi ke sana dengan percaya diri namun juga mengetahui bahwa jika kami memperbaiki detail yang kami tunjukkan di Adelaide," tambahnya.

Menjelang laga Jepang vs Australia, the Socceroos kini menghuni posisi kedua klasemen sementara Grup C dengan empat poin.

Mereka terpaut lima poin dari Jepang yang menghuni puncak klasemen dengan sembilan poin.

Prediksi Skor Jepang vs Australia 15 Oktober:

Skor Jepang vs Australia 1-0

Skor Jepang vs Australia 2-0

Skor Jepang vs Australia 2-1