Debut di Serie A, Jay Idzes Bangga Cetak Sejarah Buat Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Jay Idzes mengomentari sejarah yang ia buat sebagai pemain Tanah Air pertama yang tampil di Serie A (kasta teringgi Liga Italia).

Jay Idzes mencatat debut di Serie A saat timnya, Venezia, menghadapi Fiorentina dalam pekan kedua Liga Italia 2024-2025 di Stadion Artemio Franchi, Minggu (25/8/2024) malam.

Debut Idzes sempat tertunda karena pada pekan pertama dirinya masih menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Menghadapi Fiorentina yang berakhir imbang 0-0 itu Jay Idzes tampil sebagai starter dan ditarik keluar pada menit ke-68.

Idzes tampil apik di lini pertahanan dan membuat 2 peluang mencetak gol lewat bola-bola mati.

Pasca mencatatkan namanya di buku sejarah Serie A, Idzes pun mengunggah momen debutnya ke akun Instagram.

"Happy with the first point of the season. More to come! (Bahagia dengan poin pertama pada musim ini. Masih banyak lagi yang akan datang!)," tulis Jay Idzes.

Bersama Idzes, Venezia mencatat poin pertama setelah pekan lalu takluk 1-3 di markas Lazio.

Pemain 24 tahun itu pun mengungkapkan rasa bangganya mencatat sejarah untuk Bangsa Indonesia.

"Also, very proud to be the first Indonesian player ever to play in the Serie A! (Juga, sangat bangga menjadi pemain pertama Indonesia yang pernah tampil di Serie A!)," tulis Idzes lagi.

Pada laga selanjutnya, Venezia akan menjamu Torino dalam pekan ketiga Liga Italia 2024-2025, Jumat (30/8/2024) malam.

Jay Idzes dan kawan-kawan mengincar kemenangan pertama untuk mengatrol posisi di klasemen Liga Italia musim ini.