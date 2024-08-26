Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Bisnis.com, JAKARTA - Villarreal akan menjamu Celta Vigo di Estadio de la Ceramica dalam lanjutan Liga Spanyol, Selasa (27/8/2024) dini hari.
Villarreal yang bertindak sebagai tuan rumah punya modal bagus usai berhasil menahan imbang Atletico Madrid 2-2 dan menang 2-1 atas tuan rumah Sevilla.
Alhasil, anak asuh Marcelino Garcia Toral kini ada di peringkat lima klasemen La Liga.
Bertindak sebagai tuan rumah, Villarreal akan mencoba meraup tiga poin dari Celta Vigo yang juga dalam performa ciamik.
Celta Vigo yang diarsiteki oleh Claudio Giraldez kini malah tengah memimpin klasemen Liga Spanyol dengan nilai enam.
Celta Vigo duduk di pucuk usai meraup dua kemenangan atas Alaves dan Valencia.
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Bermodalkan dua pertandingan yang berakhir positif, laga Villarreal vs Celta Vigo diprediksi bakal berjalan sengit dengan skor akhir yang tipis.
Lima pertandingan Villarreal:
27/07/24
Saint-Etienne 3 - 1 Villarreal
03/08/24
Nottingham Forest 0 - 0 Villarreal
10/08/24
Brighton & Hove Albion 4 - 0 Villarreal
20/08/24
Villarreal 2 - 2 Atletico Madrid
24/08/24
Sevilla 1 - 2 Villarreal
Lima pertandingan Celta Vigo:
31/07/24
Lille 3 - 1 Celta Vigo
03/08/24
Luton Town 1 - 3 Celta Vigo
10/08/24
West Ham United P 2 - 2 Celta Vigo
17/08/24
Celta Vigo 2 - 1 Alaves
24/08/24
Celta Vigo 3 - 1 Valencia
Head to Head Villarreal vs Celta Vigo:
05/05/24
Celta Vigo 3 - 2 Villarreal
21/12/23
Villarreal 3 - 2 Celta Vigo
30/04/23
Villarreal 3 - 1 Celta Vigo
14/01/23
Celta Vigo 1 - 1 Villarreal
13/03/22
Villarreal 1 - 0 Celta Vigo
20/11/21
Celta Vigo 1 - 1 Villarreal
Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus:
Skor Villarreal vs Celta Vigo 2-1
Skor Villarreal vs Celta Vigo 1-2
Skor Villarreal vs Celta Vigo 1-1
Prediksi Susunan Pemain Villarreal vs Celta Vigo:
Villarreal possible starting lineup:
Conde; Femenia, Kambwala, Costa, Cardona; Perez, Comesana, Gueye, Baena; Danjuma, Barry
Celta Vigo possible starting lineup:
Villar; C Rodriguez, Jailson, Dominguez; Alvarez, D Rodriguez, Beltran, Carreira; Aspas, Douvikas, Swedberg