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Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Villarreal akan menjamu Celta Vigo di Estadio de la Ceramica dalam lanjutan Liga Spanyol, Selasa (27/8/2024) dini hari.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 26 Agustus 2024 | 18:25
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Pertandingan Villarreal vs Atletico Madrid. Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Klasemen /REUTERS-Pablo Morano
Pertandingan Villarreal vs Atletico Madrid. Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Klasemen /REUTERS-Pablo Morano

Bisnis.com, JAKARTA - Villarreal akan menjamu Celta Vigo di Estadio de la Ceramica dalam lanjutan Liga Spanyol, Selasa (27/8/2024) dini hari.

Villarreal yang bertindak sebagai tuan rumah punya modal bagus usai berhasil menahan imbang Atletico Madrid 2-2 dan menang 2-1 atas tuan rumah Sevilla.

Alhasil, anak asuh Marcelino Garcia Toral kini ada di peringkat lima klasemen La Liga.

Bertindak sebagai tuan rumah, Villarreal akan mencoba meraup tiga poin dari Celta Vigo yang juga dalam performa ciamik.

Celta Vigo yang diarsiteki oleh Claudio Giraldez kini malah tengah memimpin klasemen Liga Spanyol dengan nilai enam.

Celta Vigo duduk di pucuk usai meraup dua kemenangan atas Alaves dan Valencia.

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Bermodalkan dua pertandingan yang berakhir positif, laga Villarreal vs Celta Vigo diprediksi bakal berjalan sengit dengan skor akhir yang tipis.

Lima pertandingan Villarreal:

27/07/24
Saint-Etienne 3 - 1 Villarreal

03/08/24
Nottingham Forest 0 - 0 Villarreal

10/08/24
Brighton & Hove Albion 4 - 0 Villarreal

20/08/24
Villarreal 2 - 2 Atletico Madrid

24/08/24
Sevilla 1 - 2 Villarreal

Lima pertandingan Celta Vigo:

31/07/24
Lille 3 - 1 Celta Vigo

03/08/24
Luton Town 1 - 3 Celta Vigo

10/08/24
West Ham United P 2 - 2 Celta Vigo

17/08/24
Celta Vigo 2 - 1 Alaves

24/08/24
Celta Vigo 3 - 1 Valencia

Head to Head Villarreal vs Celta Vigo:

05/05/24
Celta Vigo 3 - 2 Villarreal

21/12/23
Villarreal 3 - 2 Celta Vigo

30/04/23
Villarreal 3 - 1 Celta Vigo

14/01/23
Celta Vigo 1 - 1 Villarreal

13/03/22
Villarreal 1 - 0 Celta Vigo

20/11/21
Celta Vigo 1 - 1 Villarreal

Prediksi Skor Villarreal vs Celta Vigo, 27 Agustus:

Skor Villarreal vs Celta Vigo 2-1

Skor Villarreal vs Celta Vigo 1-2

Skor Villarreal vs Celta Vigo 1-1

Prediksi Susunan Pemain Villarreal vs Celta Vigo:

Villarreal possible starting lineup:

Conde; Femenia, Kambwala, Costa, Cardona; Perez, Comesana, Gueye, Baena; Danjuma, Barry

Celta Vigo possible starting lineup:

Villar; C Rodriguez, Jailson, Dominguez; Alvarez, D Rodriguez, Beltran, Carreira; Aspas, Douvikas, Swedberg

Klasemen Liga Spanyol:

# Team MP D P
1 Celta Vigo 2 +3 6
2 Barcelona 2 +2 6
3 Atletico Madrid 2 +3 4
4 Real Madrid 2 +3 4
5 Villarreal 2 +1 4
6 Leganes 2 +1 4
7 Osasuna 2 +1 4
8 Rayo Vallecano 2 +1 4
9 Real Sociedad 2 +0 3
10 Real Valladolid 2 -2 3
11 Getafe 2 +0 2
12 Real Betis 2 +0 2
13 Las Palmas 2 -1 1
14 Sevilla 2 -1 1
15 Athletic Bilbao 2 -1 1
16 Mallorca 2 -1 1
17 Alaves 2 -1 1
18 Girona 2 -3 1
19 Espanyol 2 -2 0
20 Valencia 2 -3 0

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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