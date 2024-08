YouTube Cristiano Ronaldo Cetak Rekor Dunia, 1 Juta Subscriber dalam 90 Menit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo meluncurkan channel YouTube UR Cristiano dan langsung dibanjiri oleh penggemar.

Cristiano Ronaldo membuat kanal YouTube bernama UR Cristiano pada 8 Juli 2024.

Namun kanal tersebut baru benar-benar dimanfaatkan pada akhir-akhir ini. Unggahan video pertama di akun tersebut adalah pada Rabu (22/8/2024).

Channel YouTube Ronaldo tersebut memecahkan rekor dunia dalam hal subscriber (pengikut).

Dilansir dari ESPN, akun UR Cristiano mendapat 1 juta subscriber hanya dalam waktu 90 menit. Jumlah itu tak pernah dicapai oleh siapapun di YouTube.

Hingga berita ini ditulis Kamis (22/8/2024) pagi, subscriber kanal YouTube UR Cristiano sudah menembus angka 11 juta.

Dalam video pertama di akun ini, Ronaldo mengunggah perjalanannya ke Museum Madame Tussauds untuk berpose bersama patung replikanya.

Ronaldo juga menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tak pernah orang lihat di dalam lapangan.

Kanal YouTube Ronaldo ini seolah membahas kehidupan sang megabintang di luar karier sepak bola.

Eks pemain Juventus itu turut mengajak serta sang istri, Giorgina Rodriguez, dan anak-anaknya untuk terlibat dalam video.

Salah satu episode yang paling banyak ditonton adalah Discover Everything about US dengan kuis Mr & Mrs untuk menguji chemistry Ronaldo dan Georgina.

Bisa jadi Ronaldo mempersiapkan kanal YouTube tersebut untuk persiapan pensiun dari dunia sepak bola.

Maklum, Ronaldo kini sudah berusia 39 tahun dan rumor gantung sepatu selalu muncul setiap akhir musim.