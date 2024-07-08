Jadwal Semifinal Euro 2024, Spanyol vs Prancis: Susunan Pemain, H2H, Data

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal semifinal Euro 2024 akan dibuka dengan pertandingan Spanyol vs Prancis di Fußball Arena München, Rabu (10/7/2024), 02.00 WIB.
Spanyol lolos ke babak semifinal usai menumbangkan tuan rumah lewat pertarungan dramatis yang berkesudahan 2-1. Spanyol menang berkat gol telat Mikel Merino di menit 119.
Sementara itu, Prancis melangkah ke partai semifinal setelah mengalahkan Portugal lewat drama adu penalti usai bermain 0-0 selama 120 menit.
Pertandingan kedua diprediksi menarik karena mempertemukan dua tim yang menganut gaya bermain berbeda.
Spanyol yang diasuh Luis De La Fuente memakai strategi menyerang lewat sayap-sayapnya lincahnya yang diisi Laminel Yamal dan Nico Williams.
Sementara itu, Prancis kuat dalam bertahan. Benteng mereka diisi oleh pemain dengan naluri bertahan seperti N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Theo Hernández, Jules Koundé, William Saliba, dan Dayot Upamecano.
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Lima laga Spanyol:
15/06/24 Spain 3 - 0 Croatia
21/06/24 Spain 1 - 0 Italy
25/06/24 Albania 0 - 1 Spain
01/07/24 Spain 4 - 1 Georgia
05/07/24 Spain E 2 - 1 Germany
Lima laga Prancis:
18/06/24 Austria 0 - 1 France
22/06/24 Netherlands 0 - 0 France
25/06/24 France 1 - 1 Poland
01/07/24 France 1 - 0 Belgium
06/07/24 Portugal 0 - 0 P France
Jadwal Semifinal Euro 2024:
Spanyol vs Prancis, Fußball Arena München, Rabu (10/7/2024), 02.00 WIB
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Prancis:
Spain possible starting lineup:
Simon: Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz: Yamal, Morata, Williams
France possible starting lineup:
Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe
Head to Head Spanyol vs Prancis:
|30 Apr 1922
|France v Spain
|0-4
|International Friendly
|28 Jan 1923
|Spain v France
|3-0
|International Friendly
|22 May 1927
|France v Spain
|1-4
|International Friendly
|14 Apr 1929
|Spain v France
|8-1
|International Friendly
|23 Apr 1933
|France v Spain
|1-0
|International Friendly
|24 Jan 1935
|Spain v France
|2-0
|International Friendly
|15 Mar 1942
|Spain v France
|4-0
|International Friendly
|19 Jun 1949
|France v Spain
|1-5
|International Friendly
|17 Mar 1955
|Spain v France
|1-2
|International Friendly
|13 Mar 1958
|France v Spain
|2-2
|International Friendly
|17 Dec 1959
|France v Spain
|4-3
|International Friendly
|02 Apr 1961
|Spain v France
|2-0
|International Friendly
|10 Dec 1961
|France v Spain
|1-1
|International Friendly
|09 Jan 1963
|Spain v France
|0-0
|International Friendly
|17 Oct 1968
|France v Spain
|1-3
|International Friendly
|17 Mar 1971
|Spain v France
|2-2
|International Friendly
|08 Nov 1978
|France v Spain
|1-0
|International Friendly
|18 Feb 1981
|Spain v France
|1-0
|International Friendly
|05 Oct 1983
|France v Spain
|1-1
|International Friendly
|27 Jun 1984
|France v Spain
|2-0
|UEFA European Championship
|23 Mar 1988
|France v Spain
|2-1
|International Friendly
|20 Feb 1991
|France v Spain
|3-1
|UEFA European Championship
|12 Oct 1991
|Spain v France
|1-2
|UEFA European Championship
|15 Jun 1996
|France v Spain
|1-1
|UEFA European Championship
|28 Jan 1998
|France v Spain
|1-0
|International Friendly
|25 Jun 2000
|France v Spain
|2-1
|UEFA European Championship
|28 Mar 2001
|Spain v France
|2-1
|International Friendly
|27 Jun 2006
|Spain v France
|1-3
|FIFA World Cup
|06 Feb 2008
|Spain v France
|1-0
|International Friendly
|03 Mar 2010
|France v Spain
|0-2
|International Friendly
|23 Jun 2012
|Spain v France
|2-0
|UEFA European Championship
|16 Oct 2012
|Spain v France
|1-1
|FIFA World Cup
|26 Mar 2013
|France v Spain
|0-1
|FIFA World Cup
|04 Sep 2014
|France v Spain
|1-0
|International Friendly
|28 Mar 2017
|France v Spain
|0-2
|International Friendly
|10 Oct 2021
|Spain v France
|1-2
|UEFA Nations League
Timnas Spanyol:
Goalkeepers: David Raya (Arsenal), Alejandro Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club)
Defenders: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Club)
Midfielders: Álex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris), Nico Williams (Athletic Club), Martín Zubimendi (Real Sociedad)
Forwards: Joselu (Real Madrid), Fermín López (Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Ayoze Pérez (Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona)
Timnas Prancis:
Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)
Defenders: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)
Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)
Forwards: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)