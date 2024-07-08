Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadwal Semifinal Euro 2024, Spanyol vs Prancis: Susunan Pemain, H2H, Data

Jadwal semifinal Euro 2024 akan dibuka dengan pertandingan Spanyol vs Prancis di Fussball Arena Muenchen, Rabu (10/7/2024), 02.00 WIB.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 8 Juli 2024 | 17:35
Share
Dua pemain timnas Spanyol, Lamine Yamal dan Nico Williams/REUTERS/Lee Smith
Dua pemain timnas Spanyol, Lamine Yamal dan Nico Williams/REUTERS/Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal semifinal Euro 2024 akan dibuka dengan pertandingan Spanyol vs Prancis di Fußball Arena München, Rabu (10/7/2024), 02.00 WIB.

Spanyol lolos ke babak semifinal usai menumbangkan tuan rumah lewat pertarungan dramatis yang berkesudahan 2-1. Spanyol menang berkat gol telat Mikel Merino di menit 119.

Sementara itu, Prancis melangkah ke partai semifinal setelah mengalahkan Portugal lewat drama adu penalti usai bermain 0-0 selama 120 menit.

Pertandingan kedua diprediksi menarik karena mempertemukan dua tim yang menganut gaya bermain berbeda.

Spanyol yang diasuh Luis De La Fuente memakai strategi menyerang lewat sayap-sayapnya lincahnya yang diisi Laminel Yamal dan Nico Williams.

Sementara itu, Prancis kuat dalam bertahan. Benteng mereka diisi oleh pemain dengan naluri bertahan seperti N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Theo Hernández, Jules Koundé, William Saliba, dan Dayot Upamecano.

Baca Juga

Menarik dinanti siapa yang bakal menang di laga tersebut, Prancis atau Spanyol?

Lima laga Spanyol:

15/06/24 Spain 3 - 0 Croatia

21/06/24 Spain 1 - 0 Italy

25/06/24 Albania 0 - 1 Spain

01/07/24 Spain 4 - 1 Georgia

05/07/24 Spain E 2 - 1 Germany

Lima laga Prancis:

18/06/24 Austria 0 - 1 France

22/06/24 Netherlands 0 - 0 France

25/06/24 France 1 - 1 Poland

01/07/24 France 1 - 0 Belgium

06/07/24 Portugal 0 - 0 P France

Jadwal Semifinal Euro 2024:

Spanyol vs Prancis, Fußball Arena München, Rabu (10/7/2024), 02.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Prancis:

Spain possible starting lineup:

Simon: Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz: Yamal, Morata, Williams

France possible starting lineup:

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe

Head to Head Spanyol vs Prancis:

30 Apr 1922 France v Spain 0-4 International Friendly
28 Jan 1923 Spain v France 3-0 International Friendly
22 May 1927 France v Spain 1-4 International Friendly
14 Apr 1929 Spain v France 8-1 International Friendly
23 Apr 1933 France v Spain 1-0 International Friendly
24 Jan 1935 Spain v France 2-0 International Friendly
15 Mar 1942 Spain v France 4-0 International Friendly
19 Jun 1949 France v Spain 1-5 International Friendly
17 Mar 1955 Spain v France 1-2 International Friendly
13 Mar 1958 France v Spain 2-2 International Friendly
17 Dec 1959 France v Spain 4-3 International Friendly
02 Apr 1961 Spain v France 2-0 International Friendly
10 Dec 1961 France v Spain 1-1 International Friendly
09 Jan 1963 Spain v France 0-0 International Friendly
17 Oct 1968 France v Spain 1-3 International Friendly
17 Mar 1971 Spain v France 2-2 International Friendly
08 Nov 1978 France v Spain 1-0 International Friendly
18 Feb 1981 Spain v France 1-0 International Friendly
05 Oct 1983 France v Spain 1-1 International Friendly
27 Jun 1984 France v Spain 2-0 UEFA European Championship
23 Mar 1988 France v Spain 2-1 International Friendly
20 Feb 1991 France v Spain 3-1 UEFA European Championship
12 Oct 1991 Spain v France 1-2 UEFA European Championship
15 Jun 1996 France v Spain 1-1 UEFA European Championship
28 Jan 1998 France v Spain 1-0 International Friendly
25 Jun 2000 France v Spain 2-1 UEFA European Championship
28 Mar 2001 Spain v France 2-1 International Friendly
27 Jun 2006 Spain v France 1-3 FIFA World Cup
06 Feb 2008 Spain v France 1-0 International Friendly
03 Mar 2010 France v Spain 0-2 International Friendly
23 Jun 2012 Spain v France 2-0 UEFA European Championship
16 Oct 2012 Spain v France 1-1 FIFA World Cup
26 Mar 2013 France v Spain 0-1 FIFA World Cup
04 Sep 2014 France v Spain 1-0 International Friendly
28 Mar 2017 France v Spain 0-2 International Friendly
10 Oct 2021 Spain v France 1-2 UEFA Nations League


Timnas Spanyol:

Goalkeepers: David Raya (Arsenal), Alejandro Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club)

Defenders: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Club)

Midfielders: Álex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris), Nico Williams (Athletic Club), Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Forwards: Joselu (Real Madrid), Fermín López (Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Ayoze Pérez (Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona)

Timnas Prancis:

Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Defenders: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)

Forwards: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Topik

Share
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Rekor Kenaikan Suhu Bumi Berlanjut, El Nino Masih Menyala?
Premium
1 jam yang lalu

Rekor Kenaikan Suhu Bumi Berlanjut, El Nino Masih Menyala?

Alasan Pemilik Red Bull Sukses Jadi Klan Terkaya di Thailand
Premium
1 jam yang lalu

Alasan Pemilik Red Bull Sukses Jadi Klan Terkaya di Thailand

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Spanyol Kehilangan 3 Pemain Penting Kontra Prancis di Semifinal Euro 2024

Spanyol Kehilangan 3 Pemain Penting Kontra Prancis di Semifinal Euro 2024

Mbappe Diprediksi Absen Lawan Spanyol di Semifinal Euro 2024

Mbappe Diprediksi Absen Lawan Spanyol di Semifinal Euro 2024

UEFA Didesak Ulang Pertandingan Spanyol vs Jerman di Euro 2024

UEFA Didesak Ulang Pertandingan Spanyol vs Jerman di Euro 2024

Jerman Bawa Kutukan, Spanyol Bisa Gagal Juara Euro 2024

Jerman Bawa Kutukan, Spanyol Bisa Gagal Juara Euro 2024

Daftar Pemain Tercepat di Euro 2024, Kylian Mbappe Paling Ngebut

Daftar Pemain Tercepat di Euro 2024, Kylian Mbappe Paling Ngebut

Jadwal Semifinal Euro 2024: Spanyol vs Prancis, Belanda vs Inggris

Jadwal Semifinal Euro 2024: Spanyol vs Prancis, Belanda vs Inggris

Prediksi Belanda vs Inggris: Laga Sengit Kental Nuansa Premier League

Prediksi Belanda vs Inggris: Laga Sengit Kental Nuansa Premier League

Jadwal Semifinal Euro 2024, Belanda vs Inggris: Susunan Pemain, H2H, Data

Jadwal Semifinal Euro 2024, Belanda vs Inggris: Susunan Pemain, H2H, Data

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal Semifinal Copa America 2024: Argentina vs Kanada, Kolombia vs Uruguay
Bola Dunia
1 menit yang lalu

Jadwal Semifinal Copa America 2024: Argentina vs Kanada, Kolombia vs Uruguay

Prediksi Belanda vs Inggris: Laga Sengit Kental Nuansa Premier League
Bola Eropa
26 menit yang lalu

Prediksi Belanda vs Inggris: Laga Sengit Kental Nuansa Premier League

UEFA Didesak Ulang Pertandingan Spanyol vs Jerman di Euro 2024
Bola Eropa
39 menit yang lalu

UEFA Didesak Ulang Pertandingan Spanyol vs Jerman di Euro 2024

Daftar Pemain Tercepat di Euro 2024, Kylian Mbappe Paling Ngebut
Bola Eropa
51 menit yang lalu

Daftar Pemain Tercepat di Euro 2024, Kylian Mbappe Paling Ngebut

Jadwal Semifinal Euro 2024, Belanda vs Inggris: Susunan Pemain, H2H, Data
Bola Eropa
58 menit yang lalu

Jadwal Semifinal Euro 2024, Belanda vs Inggris: Susunan Pemain, H2H, Data

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024

2

Hasil MotoGP Jerman 2024, 7 Juli: Bagnaia Juara, Marc Maquez Kedua, Martin Crash

3

Jadwal Piala AFF U-19 2024: Timnas U-19 Indonesia Lawan 3 Negara Ini

4

Jadwal Semifinal Euro 2024, Spanyol vs Prancis: Susunan Pemain, H2H, Data

5

Daftar Top Skor Euro 2024: Cody Gakpo Calon Penerima Sepatu Emas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

Daftar Lengkap Skuad 24 Negara Peserta Euro 2024: Grup A - Grup F

Daftar Lengkap Skuad 24 Negara Peserta Euro 2024: Grup A - Grup F

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai, Manchester United Meroket

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai, Manchester United Meroket

Berapa Tahapan Lagi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Berapa Tahapan Lagi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Misteri Lenyapnya Nama Elkan Baggott dari Skuad Timnas Indonesia, Friksi dengan STY?

Misteri Lenyapnya Nama Elkan Baggott dari Skuad Timnas Indonesia, Friksi dengan STY?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

Lagi! KPK Usut 4 Pengadaan LNG di Pertamina Setelah Vonis Karen Agustiawan

Lagi! KPK Usut 4 Pengadaan LNG di Pertamina Setelah Vonis Karen Agustiawan

05 Juli 2024

Foto

Evakuasi Korban Longsor di Kawasan Tambang Emas Rakyat di Gorontalo
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler

1

Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024

2

Hasil MotoGP Jerman 2024, 7 Juli: Bagnaia Juara, Marc Maquez Kedua, Martin Crash

3

Jadwal Piala AFF U-19 2024: Timnas U-19 Indonesia Lawan 3 Negara Ini

4

Jadwal Semifinal Euro 2024, Spanyol vs Prancis: Susunan Pemain, H2H, Data

5

Daftar Top Skor Euro 2024: Cody Gakpo Calon Penerima Sepatu Emas