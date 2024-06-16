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Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni: Klasemen, H2H, Susunan Pemain

Timnas inggris dalam kondisi limbung jelang melawan Serbia dalam lanjutan Grup C Euro 2024, Senin (17/6/2024) dini hari di Arena AufSchalke.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 16 Juni 2024 | 17:36
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Striker Harry Kane sedang berlatih bersama timnas Inggris jelang melawan Serbia di Grup C Euro 2024. Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni: Klasemen, H2H, Susunan Pemain/Reuters
Striker Harry Kane sedang berlatih bersama timnas Inggris jelang melawan Serbia di Grup C Euro 2024. Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni: Klasemen, H2H, Susunan Pemain/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas inggris dalam kondisi limbung jelang melawan Serbia dalam lanjutan Grup C Euro 2024, Senin (17/6/2024) dini hari di Arena AufSchalke.

Timnas Inggris yang diasuh Gareth Southgate jelang Euro 2024 tidak pernah mendapat hasil yang bagus dalam laga uji coba. Bahkan di pertandingan terakhirnya, Inggris harus takluk dari Islandia dengan skor 1-0 di Stadion Wembley.

Inggris hanya bisa menang melawan Bosnia Herzegovina dalam lima laga terakhir. Jika dihitung secara kekuatan, kualitas Bosnia memang ada di bawah Inggris.

Kini dengan skuad yang diisi senior-junior, Southgate memikul beban berat untuk menghadirkan trofi juara yang belum pernah mereka raih sejak Piala Dunia 1966.

Southgate nyaris membawa Inggris menjadi juara di edisi Piala Eropa lalu jika tidak dikalahkan Italia di partai final.

Jika menilik skuad yang dibawa, The Three Lions akan memasang Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane untuk membongkar pertahanan Serbia.

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Inggris harus mewaspadai Serbia jika tidak ingin meraih hasil buruk di pertandingan ini. Serbia diisi penyerang-penyerang tajam seperti Aleksandar Mitrovic dan Dusan Vlahovic.

Apalagi lini tengah mereka juga dipenuhi dengan nama-nama top seperti Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, dan Filip Kostic.

Jika Inggris tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka raih, bukan tidak mungkin justru Serbia yang malah merobek gawang Jordan Pickford.

Lima pertandingan Serbia:

19/11/23 Serbia 2 - 2 Bulgaria

22/03/24 Russia 4 - 0 Serbia

26/03/24 Cyprus 0 - 1 Serbia

05/06/24 Austria 2 - 1 Serbia

08/06/24 Sweden 0 - 3 Serbia

Lima pertandingan Inggris:

21/11/23 North Macedonia 1 - 1 England

24/03/24 England 0 - 1 Brazil

27/03/24 England 2 - 2 Belgium

04/06/24 England 3 - 0 Bosnia-Herzegovina

08/06/24 England 0 - 1 Iceland

Klasemen Grup C Euro 2024:

# Team MP D P
1 Slovenia 0 +0 0
2 Denmark 0 +0 0
3 Serbia 0 +0 0
4 England 0 +0 0

Prediksi Susunan Pemain Serbia vs Inggris

Serbia (3-5-2):

Dorde Petrovic; Nemanja Stojic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic; Andrija Zivkovic, Ivan Ilic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic.

Pelatih: Dragan Stojkovic

Inggris (4-2-3-1):

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Kieran Trippier; Declan Rice, Trent Alexander-Arnold; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

Head to Head Serbia vs Inggris:

03 Jun 2003: England 2-1 Serbia (International Friendly)

13 Dec 1989: England 2-1 Serbia (International Friendly)

11 Nov 1987: Serbia 1-4 England (European Championship Qualifying)

12 Nov 1986: England 2-0 Serbia (European Championship Qualifying)

05 Jun 1974: Serbia 2-2 England (International Friendly)

Timnas Inggris:

Goalkeepers: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defenders: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Midfielders: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Forwards: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Timnas Serbia:

Goalkeepers: Vanja Milinković-Savić (Torino), Đorđe Petrović (Chelsea), Predrag Rajković (Mallorca)

Defenders: Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Milenković (Fiorentina), Filip Mladenović (Panathinaikos), Strahinja Pavlović (Salzburg), Uroš Spajić (Crvena zvezda), Nemanja Stojić (TSC), Miloš Veljković (Werder Bremen)

Midfielders: Veljko Birmančević (Sparta Praha), Mijat Gaćinović (AEK Athens), Nemanja Gudelj (Sevilla), Ivan Ilić (Torino), Saša Lukić (Fulham), Nemanja Maksimović (Getafe), Srdjan Mijailović (Crvena zvezda), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Vujadin Samardžić (Udinese)

Forwards: Luka Jović (Milan), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Mitrović (Al-Hilal), Petar Ratkov (Salzburg), Dušan Tadić (Fenerbahçe), Dušan Vlahović (Juventus), Andrija Živković (PAOK)

Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni:

Skor Serbia vs Inggris 1-3

Skor Serbia vs Inggris 1-2

Skor Serbia vs Inggris 0-1

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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