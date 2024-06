Alasan Anang dan Ashanty Dihujat Satu Stadion saat Laga Indonesia vs Filipina, Kenapa?

Anang dan Ashanty mendadak trending topik saat laga Indonesia vs Filipina, ini alasannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mendapat sorakan tak terduga dari para penonton laga Indonesia vs Filipina, pada Selasa (11/6/2024).

Keduanya harus berhenti menyanyi mendadak, setelah satu stadion menyoraki penampilan mereka yang sedang berlangsung.

Saat itu Anang & Friends menyanyikan lagu Gebyar-gebyar. Setelah itu, dirinya membawakan lagu Rindu Ini.

Namun saat itu nyanyian Anang harus terhenti mendadak karena suporter meneriakkan "boo" sepanjang penampilannya.

Hal ini dikarenakan para penggemar ingin menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama para Timnas.

Momen berhentinya penampilan Anang itu kemudian viral dan banyak dikomentari oleh warganet di media sosial.

Nama Anang pun langsung menjadi trending topik di media sosial X pada Selasa (11/6) malam. Warganet pun mengatakan Anang dan Ashanty harus walkout karena masalah tersebut.

Tagar Anang langsung menjadi trending topic di media sosial X dengan 12.500 unggahan.

"Anang ashanty musiknya diputus dan walk out gara-gara di-boo satu stadion dan over-sung by the audience yg nyanyiin indonesia pusaka," tulis akun X @ir*doc**litys.

Di sisi lain, warganet turut mempertanyakan alasan pihak panitia yang memiliki ide menghadirkan Anang untuk menyanyikan lagu lain usai pertandingan Timnas Indonesia.

Kejadian ini juga mengundang perhatian rekan sesama musisi seperti Ari Lasso. Mantan vokalis Dewa 19 itu diduga meledek Anang dalam unggahan Instastory.

Meskipun begitu, Ashanty nampak tak terusik dengan kejadian yang menimpanya dan sang suami. Dirinya terlihat sempat mengunggah video penampilannya pada Selasa (11/3).

"Alhamdulillah Indonesia menang," tulis Ashanty pada video yang diunggahnya.

