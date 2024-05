Link Live Streaming Indonesia vs Guinea U23, 9 Mei: Timnas Lolos ke Olimpiade?

FIFA akhirnya menyebutkan laga Indonesia vs Guinea bisa disaksikan melalui siaran langsung dari Clairefontaine. Ini link live streaming Indonesia vs Guinea.

Bisnis.com, JAKARTA -

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi timnas Guinea U-23 di Paris, Kamis (9/5/2024) malam untuk memperebutkan tiket terakhir lolos ke Olimpiade 2024.

Awalnya, pertandingan Indonesia vs Guinea U23 tersebut tidak disiarkan secara langsung.

Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menjelaskan, pertandingan Indonesia vs Guinea akan dilaksanakan secara tertutup karena faktor keamanan.

"FIFA+ akan menyiarkan pertandingan tertutup Indonesia lawan Guinea secara langsung pada 9 Mei," demikian keterangan FIFA yang dikutip dari laman resmi FIFA di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

"Anda dapat menyaksikan pertandingan play off penentuan antara Indonesia dan Guinea secara langsung di FIFA+," demikian FIFA.

Namun FIFA mengubah hal tersebut dan menyebutkan laga Indonesia vs Guinea bisa disaksikan melalui siaran langsung dari Clairefontaine, pusat sepak bola nasional Prancis.

Dijelaskan, saat ini, sudah ada 15 dari 16 tim yang akan ambil bagian dalam turnamen sepak bola Olimpiade putra. Sehingga hanya tersisa satu tiket yang harus diisi oleh tim yang menang dalam pertandingan Indonesia melawan Guinea.

Begini Cara Nonton Indonesia vs Guinea di FIFA+, Gratis Cuma Modal Email:

1. Kunjungi Halaman https://www.plus.fifa.com

2. Isi pop up link pendaftaran gratis

3. Daftarkan diri Anda dengan menulis nama, alamat email, dan seterusnya lalu klik continue

4. Buat password dan centang i have read and agreed to term service, klik create account

5. Cek email yang Anda daftarkan untuk validasi, klik confirm your email

6. Tunggu notifikasi pertandingan timnas Indonesia vs Guinea

Jadwal Pertandingan Indonesia vs Guinea:

9 Mei 2024, Paris, Prancis

Link Live Streaming Indonesia vs Guinea U23, 9 Mei:

https://www.visionplus.id

