Cara Nonton Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Guinea Lewat HP

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara nonton live streaming timnas U-23 Indonesia vs Guinea yang akan dihelat hari ini, Kamis 9 Mei 2024 malam WIB.

Indonesia masih punya satu kali kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Akan tetapi lawan Garuda Muda cukup berat kali ini yakni Guinea. Selain diisi oleh pemain-pemain profesional berpengalaman, Guinea juga dikenal sebagai tim yang kuat dan tangguh di lapangan.

Indonesia sendiri kehilangan kapten Rizky Ridho yang dipastikan absen karena kartu merah pada pertandingan semifinal Piala Asia U-23 melawan Uzbekistan, sedangkan Justin Hubner tidak dilepas klubnya, Cerezo Osaka.

Selain itu Elkan Baggott juga tidak dilepas oleh klubnya Ipswich Town. Meski demikian, masih ada harapan bagi Indonesia.

Pertandingan playoffIndonesia U23 vs Guinea U23 akan tayang free to air (FTA) di RCTI. Sedang tayangan over the top (OTT) atau livestreaming bisa diakses melalui Vision+.

Berikut adalah cara nonton live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Guinea nanti malam

Download kemudian buka aplikasi Vision+ di HP Anda

Lakukan registrasi (jika belum punya akun) kemudian login.

Lakukan pembelian paket dengan cara klik simbol bergaris 3 di pojok kiri atas. Lalu pilih “Beli Paket”.

Pilih saja paket Premium Sports seharga Rp40 ribu/bulan, Rp95 ribu/3 bulan, atau Rp200 ribu/tahun.

Paket Premium Sports juga dapat digunakan untuk menonton tayangan olahraga lainnya, termasuk badminton, voli, MotoGP, dan banyak lagi.

Selain itu, adapula paket Live Football Match seharga Rp29 ribu, khusus untuk tayangan Indonesia U23 vs Guinea U23.

Tentukan pilihan paket, dan selesaikan transaksi pembayaran.

Tayangan playoff Olimpiade 2024 antara Indonesia U23 vs Guinea U23 di Vision+, bisa ditonton usai mengaktifkan paket berlangganan.

Silahkan kembali ke halaman utama kemudian klik menu "Olahraga".

Siaran live Indonesia U23 vs Guinea U23 otomatis muncul di menu saat laga berlangsung.

