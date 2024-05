Nyeleneh-nyeleneh, Ini Lima Berita Palsu yang Beredar Jelang Indonesia vs Guinea

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 akan bertanding melawan Guinea dalam perebutan tiket terakhir tim sepak bola Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia gagal lolos langsung ke Olimpiade 2024 setelah ditekuk Irak 1-2 dalam perebutan juara tiga Piala Asia.

Sementara itu, Guinea juga gagal lolos langsung usai dibekuk Mali dalam perebutan juara tiga Piala Afrika lewat drama adu penalti dengan skor 3-4.

Kini keduanya akan bertarung dalam perebutan tiket terakhir Olimpiade 2024 pada 9 Mei di Paris.

Timnas Indonesia bahkan sudah sampai di Paris untuk mempersiapkan tim lebih dahulu.

Namun, jelang pertandingan Indonesia vs Guinea pada Kamis mendatang, banyak berita palsu atau hoax yang beredar. Bahkan berita palsu tersebut sampai membawa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Berikut lima berita palsu yang beredar jelang pertandingan Indonesia vs Guinea U23:

1. Messi dan Ronaldo Bela Indonesia

Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan pemain sepak bola asal Portugal, Christian Ronaldo dan pemain sepak bola asal Argentina, Lionel Messi membela Indonesia dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan Senin (29/4/2024).

Keputusan VAR kontroversial yang terjadi pada laga tersebut dianggap tidak adil bagi timnas Indonesia. Dalam video tersebut, dinarasikan Ronaldo dan Messi membela timnas Indonesia atas kecurangan tersebut.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“INDONESIA benar2 sedang menjadi perhatian Dunia, CR7 dan LEOnel Messi juga bela Indonesia”

Namun, benarkah Ronaldo dan Messi bela Indonesia atas kecurangan wasit?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, unggahan tersebut serupa dengan video YouTube adidas Football yang berjudul “WHEN ZINEDINE ZIDANE MET LIONEL MESSI” yang diunggah pada 9 November 2023. Dalam wawancara tersebut, Lionel Messi dan Zinedine Zidane mengungkapkan kekagumannya terhadap satu sama lain.

Selain itu, narator dalam video tersebut membacakan artikel pada lama Bola Sport yang berjudul “Timnas U-23 Indonesia Kalah dari Uzbekistan, Exco PSSI Singgung Wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-Udom”. Dalam artikel tersebut, tidak ada narasi Ronaldo dan Messi bela Indonesia atas kecurangan wasit.

Klaim: Ronaldo dan Messi bela Indonesia atas kecurangan wasit

Rating: Hoaks

2. Pelatih Guinea Psywar Sebut Indonesia Negara Miskin

Timnas Indonesia akan mengikuti babak play off melawan Guinea pada Kamis (9/5/2024) dengan waktu kick off pukul 20.00 WIB. Pemenang laga Indonesia vs Guine akan lolos langsung ke cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024.

Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan wawancara Pelatih Timnas Guinea, Kaba Diawara. Dalam video tersebut dinarasikan Diawara mengira Indonesia merupakan negara miskin.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Awalnya kira INDONESIA MISKIN ! bagaimana pelatih Guniea ini akhirnya tak tahan menahan malu”

Namun, benarkah video pelatih Guinea sebut Indonesia negara miskin?

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Clever One Agency berjudul “Wawancara dengan Kaba Diawara, pelatih Guinea.” yang diunggah pada 4 Oktober 2023.

Dalam wawancara tersebut, Kaba Diawara menceritakan karir dan pengalamannya, yang diketahui merupakan mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) dan Arsenal.

Dengan demikian, klaim Pelatih Guinea sebut Indonesia negara miskin merupakan keliru.

Klaim: Pelatih Guinea sebut Indonesia negara miskin

Rating: Hoaks

3. Uzbekistan Pakai Doping Saat Lawan Indonesia di Piala Asia 2023

Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan bahwa Timnas Uzbekistan tertangkap kamera diduga sedang menghirup doping dan akan dimasukkan ke daftar hitam atau blacklist.

Diketahui ramai video yang ditangkap oleh media Vietnam, Soha, menampilkan momen Pemain Uzbekistan, Khoshimov menghirup benda putih dari tim medis Serigala Putih. Setelah beberapa kali menghirup, Khoshimov langsung bugar bahkan mengancam gawang Indonesia dengan tembakan jarak jauh yang sedikit meleset dari gawang.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Temukan kecurangan hirup diping Uzbekistan resmi diblacklist”

Berikut transkrip video tersebut:

“Timnas Uzbekistan secara mengejutkan diblacklist dari semua turnamen FIFA dan AFC. Keputusan ini menyusul temuan yang mengungkap praktik curang yang dilakukan oleh tim tersebut dalam piala Asia, kini mengguncang komunitas sepak bola internasional. Praktik-praktik curang tersebut mencakup berbagai hal mulai dari upaya mempengaruhi hasil pertandingan hingga penggunaan doping dilaporkan bahwa jumlah pemain dan staf pelatih terlibat dalam skema ini. Ini sangat lah tajam FIFA dan AFC otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia segera mengambil langkah tegas. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Timnas Uzbekistan akan dilarang berpartisipasi dalam semua Turnamen yang diakui oleh ke-2 organisasi tersebut.”

Namun, benarkah AFC blacklist Uzbekistan karena hirup doping?

Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi yang menarasikan Timnas Uzbekistan diblacklist oleh AFC dan FIFA. Dilansir dalam laman resmi FIFA, Uzbekistan sudah dipastikan akan mengikuti cabang olahraga Sepak Bola Putra pada Olimpiade 2024 di Paris.

Sehingga, klaim Uzbekistan dimasukkan ke daftar hitam FIFA merupakan keliru. Diketahui striker Uzbekistan menghirup amonia saat pertandingan melawan Timnas Indonesia U-23 untuk memacu pernafasan, yang mana penggunaan amonia diizinkan dalam olahraga.

Klaim: Timnas Uzbekistan hirup dopping, AFC blacklist Uzbekistan

Rating: Disinformasi

4. Guinea Batal Ikut Playoff Olimpiade Paris Lawan Indonesia

Sebuah unggahan video menampilkan seorang pria mengenakan baju dan topi hitam yang diklaim sebagai pelatih Guinea mengatakan bahwa timnya belum pasti berada di Paris untuk mengikuti pertandingan playoff melawan tim Indonesia.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“kabar gembira buat Timnas garuda U23 indonesia

Guniea U23 mudur dari play off olimpiade”

Berikut terjemahan dalam video tersebut:

“Ini tentu tidak menguntungkan kami tapi saya harus katakan kalau tim kami belum pasti berada di paris untuk melakukan Playoff”

Namun, benarkah Guinea mengundurkan diri dari play off?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, unggahan tersebut serupa dengan video YouTube zmedia tv Officiel yang berjudul “CAN2023: Kaba Diawara sélectionneur de la Guinée reste objectif face à la RDC” atau jika diterjemahkan berjudul “CAN2023: Pelatih Kaba Diawara dari Guinea tetap objektif melawan DRC” pada 1 Februari 2024.

Translate dalam potongan video TikTok tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam keterangannya, Pelatih Guinea Kaba Diawara menyatakan berjanji untuk mememangkan kompetisi perempat final CAN 2023 melawan DRC atau Kongo.

Guinea menghadapi tim Kongo Jumat (02/02) ini dalam pertandingan yang menentukan, pada perempat final CAN 2023. Meskipun sulit, Kaba Diawara tidak berniat untuk meninggalkan kompetisi ini pada tahap ini.

Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri diplay off melawan Indonesia Kamis (9/5) pukul 20.00 WIB.

Klaim: Guinea mengundurkan diri dari play off

Rating: Disinformasi

5. Presiden FIFA Komentari Gol Irak ke Gawang Indonesia di Piala Asia

Pertandingan perebutan posisi ketiga Indonesia melawan Irak yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) menjadi sorotan.

Pada menit ke-19 Indonesia berhasil mencetak gol hingga skor menjadi 1-0. Kemudian, Irak berhasil menyamakan skor 1-1 atas Indonesia di pertandingan perebutan juara 3 Piala Asia U-23 2024. Gol Irak tak dicek VAR meski sempat terjadi masalah di gawang Ernando Ari.

Sebuah unggahan video menarasikan bahwa Presiden FIFA mempermasalahkan gol kontroversial irak atas Indonesia tersebut. Menurutnya, gol tersebut tidak sah karena offside.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“BUAT APA ADA VAR GOL Kontroversial IRAQ, FIFA Langsung Lakukan Hal Ini Ke Wasit VAR Asal Thailand”

Berikut transkrip Presiden FIFA:

“Kejadian lagi wasit seperti ini, seharusnya gol Zaid Tahseen itu tidak disahkan melihat secara detail ini VAR harus ditayangkan tapi kenapa VAR itu tidak dilakukan itu sangat merugikan ini harus diusut tuntas”

Namun, benarkah Presiden FIFA nyatakan gol kontroversial Irak atas Indonesia tidak sah?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, video Gianni tersebut serupa dengan unggahan ESPN FC yang berjudul “Gianni Infantino’s speech: FIFA president lashes out at Europe on the eve of World Cup | ESPN FC” yang diunggah pada 19 November 2022.

Dalam keterangan video tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengecam apa yang dia gambarkan sebagai "kemunafikan" dan "rasisme" dari negara-negara yang bermoral tentang Piala Dunia Qatar dan mengklaim Eropa harus "meminta maaf untuk 3.000 tahun ke depan" atas kesalahan masa lalu.

Dalam monolog satu jam yang menakjubkan yang membuka konferensi pers hari Sabtu di Doha, Infantino, membidik kritik terhadap Qatar dan FIFA dengan membela perlakuan terhadap pekerja migran, mengatakan orang-orang LGBTQ+ diterima dan bersikeras bahwa dia masih mengendalikan turnamen meskipun ada larangan alkohol di stadion menit-menit terakhir.

Dengan demikian, pernyataan Presiden FIFA nyatakan gol kontroversial Irak atas Indonesia tidak sah merupakan keliru.

Klaim: Presiden FIFA nyatakan gol kontroversial Irak atas Indonesia tidak sah

Rating: Hoaks

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel