Pelatih Qatar U23 Sebut Timnya Layak ke Perempat Final Meski Banyak Dihujat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih timnas Qatar U-23 Ilidio Vale menyebut timnya pantas lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan Yordania pada laga kedua Grup A dengan skor 2-1 di Stadion Jassim Bin Hamad, Kamis (18/4).

Gol Mohamed Almanai pada perpanjangan waktu (90+14’) menyegel kemenangan kedua Qatar di Piala Asia U-23 setelah laga sempat imbang 1-1 melalui gol Abdulla Alyazidi (40’) dan penalti Yordania yang dicetak Aref Al Haj (52’).

Pada laga itu, Yordania mencatatkan lebih banyak tembakan dan menguasai bola, tetapi Vale menegaskan bahwa anak-anak asuhnya mendapatkan imbalan atas kegigihan dan keyakinan hingga akhir laga di Stadion Jassim Bin Hamad.

“Babak pertama luar biasa bagi kami dan kami pantas mendapatkan gol tersebut, namun sayangnya kami kebobolan di babak kedua, jadi pertandingan itu sulit," kata pelatih asal Portugal itu, dilansir laman resmi AFC, Jumat.

“Kami pantas menang karena kami punya keyakinan hingga menit terakhir. Kami mampu mencetak gol yang layak dan oleh karena itu kami pantas mendapatkan tiga poin dan lolos," tambahnya.

Pelatih Yordania Abdullah Abu Zema dengan senang hati menerima kekalahan tersebut dan mengucapkan selamat kepada Qatar atas kemenangan mereka, sambil menegaskan bahwa timnya tidak beruntung harus pulang dengan tangan kosong.

“Kami tidak beruntung dan itulah sepak bola, tapi saya sangat bangga dengan penampilan yang ditunjukkan para pemain saya," kata Abu Zema..

“Kami bermain melawan Qatar, tim yang sangat bagus dan kami melakukan semua yang kami bisa. Kami mendominasi, menciptakan peluang dan kami tidak beruntung," lanjutnya.

Pada laga terakhir, Qatar yang sudah memastikan satu tempat di babak delapan besar akan melawan Australia di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu (21/4) pukul 22.30 WIB.

Sementara untuk Yordania, mereka wajib memenangkan laga atas Indonesia untuk mengamankan satu tempat di babak gugur di Stadion Abdullah Bin Khalifa, Minggu (21/4) pukul 22.30 WIB.

"Harapannya tetap lolos dan kami masih punya satu pertandingan tersisa, yang sulit melawan Indonesia, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk lolos," kata pelatih 48 tahun itu.

“Kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya (malam ini). Kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama,” katanya.

Meski menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23, timnas Qatar U23 malah panen hujatan dari warganet.

Banyak yang berkomentar, lolosnya Qatar ke perempat final karena terbantu keputusan wasit yang dianggap kontroversi.

Di laga pertama, Qatar yang menang atas Indonesia dengan skor 2-0 dianggap mendapat banyak keuntungan setelah wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan membuat sejumlah keputusan kontroversi.

Setidaknya ada tiga keputusan wasit Nasrullo yang membuat pecinta sepak bola mengernyitkan dahi seperti penalti Rizky Ridho, kartu merah Ivar Jenner, dan pelanggaran di awal mula gol kedua Qatar.

Di pertandingan kedua, Qatar kembali dianggap mendapat keuntungan setelah wasit Thailand, Sivakorn Pu-Udom tidak mengecek VAR di gol kedua setelah pemain Qatar dianggap melakukan pelanggaran.

Sebagai informasi, wasit Sivakorn Pu-Udom merupakan petugas VAR saat pertandingan Indonesia melawan Qatar.

Berikut sejumlah komentar warganet terkait lolosnya Qatar U23 ke perempat final Piala Asia U23:

MEDIOC***

Qatar should say thankyou to Nasrullo Kabirov and Sivakorn Pu-Udom as a Man of the Match on two match

art***

Thanks to the referee that paid by Qatar

qaVAR

Fotografer Su****

Are you sure Qatar quarter finals because fair plays?

Big No, Qatar quarter-finals is not fair bro

Radhiyaksa D***

Congrats QATAR petrol money as a winner on this cup

Pokjar *****

@PokjarBatam

REFEREE not checking Goal , he is Checking MONEY QA-VAR is winning Qatar Cup

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel