Jadi Tim Pertama Lolos ke Perempat Final, Timnas Qatar U23 Malah Panen Hujatan

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Qatar U23 menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Kepastian ini didapat setelah mengalahkan Yordania dengan skor 2-1.

Bermain di Stadion Jasim bin Hamad, Kamis (18/4/2024) malam, Qatar menang atas Yordania di laga kedua Piala Asia U23 Grup A lewat gol Abdullah Al Yazidi dan Mohammad Al Mannai.

Kemenangan tersebut membuat Qatar lolos ke perempat final Piala Asia U23 dengan status juara Grup A dengan nilai enam dari dua kali bertanding.

Qatar are the first to confirm their #AFCU23 Quarter-Finals spot! ️ pic.twitter.com/Dn1ujSpM8A — #AsianCup2023 (@afcasiancup) April 18, 2024

Di pertandingan pertama Grup A Piala Asia U23, Qatar berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0.

Meski menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23, timnas Qatar U23 malah panen hujatan dari warganet.

Banyak yang berkomentar, lolosnya Qatar ke perempat final karena terbantu keputusan wasit yang dianggap kontroversi.

Di laga pertama, Qatar yang menang atas Indonesia dengan skor 2-0 dianggap mendapat banyak keuntungan setelah wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan membuat sejumlah keputusan kontroversi.

Setidaknya ada tiga keputusan wasit Nasrullo yang membuat pecinta sepak bola mengernyitkan dahi seperti penalti Rizky Ridho, kartu merah Ivar Jenner, dan pelanggaran di awal mula gol kedua Qatar.

Di pertandingan kedua, Qatar kembali dianggap mendapat keuntungan setelah wasit Thailand, Sivakorn Pu-Udom tidak mengecek VAR di gol kedua setelah pemain Qatar dianggap melakukan pelanggaran.

Sebagai informasi, wasit Sivakorn Pu-Udom merupakan petugas VAR saat pertandingan Indonesia melawan Qatar.

Berikut sejumlah komentar warganet terkait lolosnya Qatar U23 ke perempat final Piala Asia U23:

Qatar should say thankyou to Nasrullo Kabirov and Sivakorn Pu-Udom as a Man of the Match on two match

Thanks to the referee that paid by Qatar

Are you sure Qatar quarter finals because fair plays?

Big No, Qatar quarter-finals is not fair bro

Congrats QATAR petrol money as a winner on this cup

REFEREE not checking Goal , he is Checking MONEY QA-VAR is winning Qatar Cup

