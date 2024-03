Jadwal 16 Besar Liga Champions: Misi Munchen Balik Agregat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan digelar pada tengah pekan ini. Bayern Munchen, Real Madrid, dan Manchester City main duluan.

Leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan bergulir mulai Rabu (6/3/2024) dan Kamis (7/3/2024) dini hari.

Pada Rabu dini hari, ada 2 pertandingan yang akan digelar yakni Bayern Munchen vs Lazio dan Real Sociedad vs Paris Saint-Germain (PSG).

Bayern Munchen menelan kekalahan 0-1 dari Lazio pada leg pertama di Stadion Olimpico. Gol tunggal Ciro Immobile dari titik putih menentukan kemenangan Biancoceleste.

Kini Munchen mengincar kemenangan di Allianz Arena untuk membalikkan agregat. Die Rotten butuh kemenangan dengan margin lebih dari 1 gol untuk memastikan lolos ke perempat final Liga Champions.

Jika Lazio bisa mencetak gol pada laga kedua, Munchen akan tertinggal dalam hal produktivitas gol tandang.

Sementara itu pada laga lainnya, PSG yang unggul 2-0 pada leg pertama gantian akan bertandang ke markas Real Sociedad.

Kekalahan dengan selisih 1 gol tetap membuat PSG lolos. Namun demikian, Les Parisiens diyakini tak akan bermain bertahan guna memastikan kelolosan dengan meyakinkan.

Kemudian pada Kamis dini hari, ada Real Madrid vs RB Leipzig dan Manchester City vs FC Copenhagen.

Real Madrid yang menang 1-0 di kandang RB Leipzig, kini akan menjadi tuan rumah pada leg kedua.

El Real hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke perempat final, meski kemenangan di kandang sendiri sangat mungkin mereka raih.

Juara bertahan Manchester City sudah menempatkan satu kakinya di babak perempat final. Pasalnya, anak asuh Pep Guardiola itu menang 3-1 di markas FC Copenhagen.

Artinya, pada leg kedua di Stadion Etihad, Manchester City tetap bisa lolos meski kalah 0-2 dari FC Copenhagen. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk merotasi pemain-pemain inti.

Maklum, 3 hari setelah laga ini Manchester City akan menghadapi Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (10/3/2024).

Empat pertandingan terakhir di babak 16 besar akan digelar pada pekan depan, atau Rabu (13/3/2024) dan Kamis (14/3/2024).

Keempat laga itu ialah Arsenal vs FC Porto, Barcelona vs Napoli, Dortmund vs PSV, dan Atletico Madrid vs Inter Milan.

Berikut jadwal 16 besar Liga Champions 2023-2024:

