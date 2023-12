Prediksi Skor Persebaya vs Persija, Susunan Pemain, Klasemen, H2H, Jadwal

Laga Persebaya vs Persija dalam lanjutan Liga 1 Indonesia akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (9/12).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih sementara Persebaya Uston Nawawi menyebut mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Persija dalam pertandingan pekan ke-22 Liga 1 Indonesia.

Uston yang merupakan mantan pemain timnas Indonesia, harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengikuti kursus lisensi pelatih AFC Pro.

"Persiapan tim sudah berjalan baik untuk melawan Persija. Nanti masih ada official training, selama ini juga sudah dipersiapkan. Saya juga komunikasi dengan asisten, jadi tidak ada masalah. Apalagi di zaman modern ini, semakin canggih," ujarnya saat konferensi pers di Surabaya, Jumat.

Uston menilai, laga melawan Persija yang biasa disebut El Clasico tersebut adalah pertandingan penting dan ditunggu oleh semua pihak. Laga Persebaya vs Persija dalam lanjutan Liga 1 Indonesia akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (9/12).

"Tentunya ini pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semuanya, laga El Clasico antara Persebaya lawan Persija. Pemain dan pelatih sudah siap semua," katanya yang menyebut tim melakukan persiapan selama satu pekan.

Mantan pemain Persebaya tersebut juga menilai Persija merupakan tim yang baik, sama seperti seluruh klub yang berlaga di Liga 1 Indonesia.

"Seperti yang sudah sering saya bilang, seluruh kontestan, 18 tim ini, semuanya merata, baik di tim papan atas atau di bawah. Tentunya kami sudah siapkan, kita lihat di pertandingan besok. Semoga kami mendapatkan tiga poin," ujar Uston.

Selain itu, dirinya juga belum memberi komentar terkait komposisi pemain, termasuk Oktafianus Fernando yang baru direkrut pada 27 November.

"Kata lihat kondisi terakhir nanti, karena ada official training juga," kata pelatih asal Sidoarjo tersebut.

Sementara itu, pemain Persebaya Kasim Botan mengatakan seluruh pemain sudah siap untuk menghadapi tim asal ibu kota Jakarta di Stadion GBT Surabaya itu.

"Kami semua pemain besok sudah siap semua, mental dan fisik siap, taktik dari pelatih juga. Besok kami siap kerja dan siap mengamankan tiga poin," ucapnya.

Selain itu, pemain asal Adonara, Nusa Tenggara Timur itu akan berusaha sebaik mungkin meski tidak bermain di posisi aslinya.

"Insyaallah, kalau misalnya pelatih mau taruh di mana, saya siap memberikan kemampuan terbaik saya buat tim. Untuk posisi baru saya, akan lebih fokus untuk bertahan, karena kami lihat sekarang sayapnya lawan cepat-cepat, jadi Coach Uston menarik saya di bek untuk mengantisipasi pemain lawan yang cepat-cepat," ujar pemain kelahiran April 1997 tersebut.

Ia berharap, para pemain Persebaya bisa memanfaatkan statistik yang kurang baik dari beberapa kali pertandingan Persija.

"Persija juga lama tidak menang. Jadi besok kesempatan ambil poin di sini," tuturnya.

Sementara itu PersijaJakarta yang berjuluk Macan Kemayoran membawa modal bagus jelang lawan Persebaya dengan meraih hasil seri di kandang Persita Jakarta dengan skor 1-1.

“Tim sudah kembali fokus dalam persiapan laga selanjutnya. Semuanya dalam suasana yang bagus kendati hasil seri pada laga terakhir (1-1 dengan Persita),” ucap pelatih Persija, Thomas Doll.

Thomas Doll bertekad membawa anak didiknya kembali ke jalur kemenangan. Sebab, Hanif Sjahbandi dkk. butuh hasil positif agar kepercayaan diri dalam bermain bisa mereka miliki kembali.

“Kami menampilkan permainan yang sangat baik saat melawan Persita, terutama pada babak pertama. Kalau pada saat itu kami mampu menang, maka suasana tim semakin baik dari ini. Tapi memang kondisi tim kami tidak mampu untuk memenangkan laga,” tutur pelatih asal Jerman itu.

Thomas Doll mengatakan penyelesaian akhir akan selalu menjadi evaluasi utama Tim Ibu Kota pada musim ini.

“70-80 persen dari laga musim ini selalu seperti itu. Kami bermain lebih baik tapi tak mampu membawa kemenangan,” ujar Thomas Doll.

“Finishing akan selalu menjadi pekerjaan rumah musim ini. Karena kami hampir mendominasi permainan, berlarian selama 90 menit, dan terus memegang bola, tapi selalu kesulitan mencetak gol,” katanya melanjutkan.

Saat ini, menurut data dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), pada klasemen sementara Liga 1, Persebaya menempati peringkat ke-14 dengan total 23 poin dari 19 pertandingan. Sementara, Persija berada di posisi kesembulan dengan total 28 poin dari 21 pertandingan.

Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 Borneo 21 13 6 2 32 16 +16 45 2 Bali United 22 12 4 6 37 27 +10 40 3 Persib 21 10 9 2 42 25 +17 39 4 PSIS Semarang 20 11 4 5 32 20 +12 37 5 RANS Nusantara 21 8 8 5 24 22 +2 32 6 Madura United 20 9 4 7 31 28 +3 31 7 Persik Kediri 21 8 6 7 34 28 +6 30 8 Barito Putera 21 7 8 6 29 21 +8 29 9 Persija 21 6 10 5 31 26 +5 28 10 Dewa United 22 6 9 7 29 31 -2 27 11 PSM 21 7 6 8 26 23 +3 27 12 Persis Solo 19 6 6 7 27 28 -1 24 13 PSS Sleman 21 5 8 8 26 33 -7 23 14 Persebaya Surabaya 19 6 5 8 20 29 -9 23 15 Persita 21 6 5 10 21 33 -12 23 16 Arema 21 4 6 11 22 38 -16 18 17 Persikabo 1973 21 3 6 12 25 41 -16 15 18 Bhayangkara 21 1 8 12 19 38 -19 11

Jadwal Liga 1 Indonesia, Sabtu 09/12/2023

15:00

Persebaya Surabaya vs Persija



19:00

Arema vs Persis Solo



19:00



Borneo FC Vs PSIS Semarang

Prediksi susunan pemain Persebaya vs Persija:

Persebaya: E. Ari, Yan Victor, D. Stevanović, A. Catur, Song Ui-Young, M. Hidayat, Bruno, Paulo Henrique, Róbson, M. Iqbal, K. Botan

Persija: A. Ardhiyasa, O. Kúdela, H. Sjahbandi, F. Andika, R. Fandi, R. Ridho, M. Ferarri, M. Gajos, R. Matsumura, O. Bias, A. Kusuma

Lima Laga Terakhir Persebaya:

07/10/23

LI1

Persebaya Surabaya 2 - 3 Persib

20/10/23

LI1

Bali United 3 - 1 Persebaya Surabaya

27/10/23

LI1

Persik Kediri 4 - 0 Persebaya Surabaya

09/11/23

LI1

Barito Putera 2 - 0 Persebaya Surabaya

01/12/23

LI1

RANS Nusantara 0 - 0 Persebaya Surabaya

Lima Laga Terakhir Persija:

29/10/23

LI1

PSIS Semarang 2 - 1 Persija



03/11/23

LI1

PSM 2 - 3 Persija



09/11/23

LI1

Persija 4 - 0 Persikabo 1973



27/11/23

LI1

Bhayangkara 2 - 2 Persija



03/12/23

LI1

Persija 1 - 1 Persita

Head to Head Persebaya vs Persija:

30 July 2023

Gelora Bung Karno

PERSIJA JAKARTA 1:0 PERSEBAYA SURABAYA



05 April 2023

Gelora Joko Samudro

PERSEBAYA SURABAYA 0:1 PERSIJA JAKARTA



16 December 2022

Maguwoharjo

PERSIJA JAKARTA 1:1 PERSEBAYA SURABAYA



14 February 2022

Kapten I Wayan Dipta

PERSEBAYA SURABAYA 3:3 PERSIJA JAKARTA



26 October 2021

Manahan

PERSIJA JAKARTA 0:1 PERSEBAYA SURABAYA

Prediksi Skor Persebaya vs Persija, Sabtu (9/12):

skor Persebaya vs Persija 1-0

skor Persebaya vs Persija 1-1

skor Persebaya vs Persija 2-1

