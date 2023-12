Jadwal Liga 1 Pekan 22: Persebaya vs Persija dan Debut Radja Nainggolan

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-22, ada big match Persebaya vs Persija dan menanti debut Radja Nainggolan di Bhayangkara FC.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-22 akan dimulai pada akhir minggu ini. Ada big match Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta yang diprediksi berlangsung sengit.

Pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 akan bergulir pada Jumat (8/12/2023) hingga Minggu (10/12/2023) malam.

Total ada 9 pertandingan yang digelar dalam pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, dimulai dengan laga Dewa United vs Bali United.

Bali United terus menjaga asa untuk bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Saat ini Serdadu Tridatu ada di urutan ketiga dengan poin 39, sama seperti Persib Bandung yang menjadi runner-up.

Melawan Dewa United yang tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir menjadi peluang Bali United untuk mengudeta posisi Persib.

Selanjutnya pada Jumat malam ada partai PSM vs Bhayangkara FC di Stadion BJ Habibie. Duel ini juga disorot karena akan menjadi debut Radja Nainggolan, eks pemain AS Roma dan Inter Milan, di Liga 1.

Radja dibawa dalam rombongan pemain Bhayangkara FC untuk tur ke markas PSM. Meski begitu, kemungkinan pemain berdarah Indonesia-Belgia ini akan masuk sebagai pemain pengganti.

Pada waktu yang sama akan ada laga PSS Sleman vs RANS Nusantara. Partai ini bisa dibilang "Derby Sleman" karena sama-sama bermarkas di Stadion Maguwoharjo musim ini.

Selanjutnya pada Sabtu (9/12/2023) sore, big match Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya dalam tren negatif setelah menelan 4 kekalahan dan 1 kali imbang dalam 5 laga terakhir. Bajul Ijo pun kini berada di posisi ke-14, 2 tingkat di atas zona degradasi, dengan 23 poin.

Di kubu Persija, Macan Kemayoran bertekad bangkit setelah ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang pekan lalu. Persija masih tertahan di posisi kesembilan dengan 28 poin dari 21 laga.

Big match papan atas juga terjadi dalam laga Borneo FC vs PSIS Semarang. Kedua tim masih bersaing di 4 besar untuk menuju Championship Stage.

Borneo FC di puncak klasemen dengan 45 poin, sementara PSIS di urutan keempat dengan 37 angka. Mahesa Jenar masih menyisakan 1 laga lebih banyak.

Persis Solo yang tak main pekan lalu karena pertandingan pekan ke-20 kontra Madura United ditunda, kini akan bertandang ke markas Arema FC di Bali.

Persis sejauh ini tampil tak konsisten dengan hanya menorehkan 1 poin dalam 5 pertandingan terakhir. Di sisi lain Arema FC masih menghuni papan bawah dengan rentetan 2 kekalahan beruntun pekan lalu.

Pada Minggu sore hingga malam, ada 3 laga yang juga tak kalah menarik untuk ditonton, yakni Madura United vs Barito Putera, Persib Bandung vs Persik Kediri, dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973.

Persib bersaing dengan Bali United untuk memperebutkan posisi kedua di tabel klasemen. Kemenangan atas Persik akan membuat Maung Bandung mengungguli Serdadu Tridatu.

Adapun Madura United dan Barito Putera masih berpeluang menembus 4 besar dan lolos ke Championship Stage akhir musim nanti.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan 22:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News