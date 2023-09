Prediksi Skor Persib vs Persikabo, Klasemen, Jadwal, Preview, Head to Head

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (16/9) sore dalam laga lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24.

Persib dikenal sulit menang di kandang, namun kutukan itu sudah luntur ketika mereka mampu menang dari RANS Nusantara FC.

Pelatih Persib Bojan Hodak, memikirkan bagaimana timnya bisa selalu meraih poin sempurna di kandang. Karena dengan itu, mereka mampu memperbaiki peringkat yang semula berada di zona merah, kini Maung Bandung beranjak ke posisi 11 klasemen. Setiap kemenangan penting guna membawa tim naik ke posisi atas.

“Kami bermain di kandang, kami berusaha memenangkan pertandingan. Kami ingin menang supaya menjauhkan posisi dari zona degradasi. Setiap kemenangan memperbaiki posisi dan kini kami berada pada posisi 11 yang mana tekanannya berkurang,” kata Bojan Hodak.

Artinya jika tim mendapatkan hasil yang baik maka perlahan tekanan yang dipikul pemain berkurang. Bojan ingin terus melaju dalam tren positif demi melepaskan tekanan yang dialami pemainnya. “Tapi kami tetap mencari kemenangan untuk bisa terus menanjak dan melepaskan tekanan yang dialami pemain,” ucapnya.

Menghadapi Persikabo 1973, Bojan mengaku tak begitu tahu bagaimana kekuatan lawan yang kini sudah dilatih Aji Santoso. Ia menonton beberapa pertandingan Laskar Padjajaran, pertandingan selalu berjalan ketat, Persikabo dinilai kurang beruntung karena gagal mengkonversi peluang dengan gol.

“Saya menonton beberapa pertandingan mereka terlihat begitu ketat. Mereka sedikit tidak beruntung, menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Tapi beberapa pertandingan yang dijalani tidak buruk sebagai tim,” nilainya.

Menjelang menjamu Persikabo 1973, Sabtu (16/9) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24, Persib Bandung dihadapkan pada masalah cedera pemain.

Alberto Rodriguez dan Beckham Putra mengalami cedera hingga diragukan tampil saat Persib

Bojan Hodak, pelatih Persib akan memantau kondisi keduanya hingga menjelang pertandingan. Namun peluang bermain bek Alberto lebih besar dibanding Beckham, karena ia sudah menjalani program pemulihan sejak ia absen menghadapi Persija 2 September lalu.

“Saya rasa Alberto berpeluang main lebih besar sedangkan Beckham mungkin masih bermasalah. Karena dia baru tiba kemarin, dan saya belum tahu mengenai seberapa buruk kondisi cederanya,” terang Bojan Hodak.

Bojan menyebutkan peluang bermain Beckham kecil melawan Persikabo. Ia enggan memaksakan hingga cenderung membuatnya beristirahat secara maksimal. “Namun kemungkinan besar saya merasa dia (Beckham) belum siap untuk tampil di pertandingan nanti,” sebutnya.

Persib juga diketahui masih belum bisa menurunkan wing back sayap kanan I Putu Gede karena masih menjalani hukuman larangan bermain. Kakang Rudianto dan Robi Darwis juga tidak bisa dimainkan karena sedang dipanggil Timnas Indonesia U-23.

Kabar baiknya, Maung Bandung siap kembali menurunkan penyerang haus golnya David da Silva. Usai cedera, ia telah pulih dan fit sepenuhnya, bahkan siap diturunkan dari menit pertama bertandem dengan Ciro Alves, rekan sekompatriotnya asal Brasil.

Pemain Persib Bandung Nick Kuipers bertekad memenangi laga saat menjamu Persikabo 1973 dalam pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24, pada Sabtu (16/9) di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Musim lalu, Persib dipermalukan Persikabo 1973 dengan kekalahan 1-4.

“Kami selalu ingin menang di setiap pertandingan. Memang pada pertandingan terakhir musim lalu itu hasil yang buruk (kalah 1-4). Bukan pertandingan yang bagus ditunjukkan Persib. Kami hanya ingin mengalahkan mereka dan meraih kemenangan, tidak ada yang spesial karena itu laga di musim lalu,” kata Nick.

Pemain asal Belanda itu dalam kepercayaan diri dan optimisme yang bagus untuk mendulang kemenangan. Maung Bandung sedang dalam laju positif tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir.

Sementara sebaliknya, Persikabo 1973 mengalami empat kekalahan beruntun, dan baru saja ditahan imbang Dewa United di kandang sendiri pada laga terakhirnya. Nick hanya ingin timnya memastikan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

“Sekarang kami ada dalam situasi yang lebih baik. Kami akan pergi ke lapangan dan memastikan ingin mendapatkan kemenangan karena kami akan bermain di kandang, kami harus meraih tiga poin di Bandung,” tekad Nick.

Di kubu Persikabo 1973 harus menghadapi tantangan berat dalam upaya bangkit dari tren negatif, setelah melalui lima laga tanpa kemenangan yang membuat mereka terpuruk di zona degradasi.

Laskar Padjajaran kini mesti bertandang ke markas Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (16/9) sore WIB.

"Persiapan kami sudah persiapkan secara matang untuk laga melawan Persib, kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit," ujar asisten pelatih, Asep Ardiansyah.

Untuk itu, Asep mengaku pihaknya memasang target realistis. Ia berharap pemain tampil maksimal untuk bisa membawa pulang poin ke Bogor.

Namun demikian, kekuatan Laskar Padjajaran harus sedikit tergerus, karena ada dua pemain andalan yang tidak bisa bermain melawan Maung Bandung.

Penyerang Dimas Drajad absen karena cedera. Sementara Andy Setyo mendapat panggilan timnas Indonesia jelang Asean Games.

"Persib tim yang besar dan kami main di kandang Persib, secara kualitas individu maupun tim sangat luar biasa, namun harapannya kami bisa tampil maksimal agar bisa mencuri poin di laga ini," tambah Asep.

Hal senada disampaikan penyerang Yandi Sofyan. Ia menyebut materi pemain Persib sangat bagus, namun ia tak gentar dan bertekad untuk membawa pulang poin dari markas Pangeran Biru.

"Kami sudah fokus menghadapi Persib, yang kita tahu materi pemain dan kedalaman tim yang luar biasa bagus."

"Tapi kami fokus ke tim kami sendiri, karena dalam beberapa pertandingan terakhir belum memperoleh tiga poin. Semoga kami bisa mencuri poin," pungkasnya.

Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Team MP W D L P 1 Madura United 11 7 2 2 23 2 RANS Nusantara 12 6 4 2 22 3 Barito Putera 12 6 2 4 20 4 Borneo 11 5 4 2 19 5 PSIS Semarang 11 5 3 3 18 6 Persebaya Surabaya 11 5 3 3 18 7 PSM 12 5 3 4 18 8 Bali United 12 5 2 5 17 9 PSS Sleman 11 4 5 2 17 10 Dewa United 12 4 5 3 17 11 Persib 11 3 6 2 15 12 Persija 11 3 5 3 14 13 Persik Kediri 11 3 3 5 12 14 Persis Solo 11 3 3 5 12 15 Persita 11 3 1 7 10 16 Arema 11 2 3 6 9 17 Persikabo 1973 11 2 3 6 9 18 Bhayangkara 12 1 3 8 6

Head to head Persib vs Persikabo:

15 April 2023

Gelora Bandung Lautan Api

PERSIB BANDUNG 1:4 PERSIKABO 1973

24 December 2022

Manahan

PERSIKABO 1973 1:1 PERSIB BANDUNG

29 January 2022

I Gusti Ngurah Rai

PERSIB BANDUNG 1:0 PERSIKABO 1973

27 September 2021

Wibawa Mukti

PERSIKABO 1973 0:0 PERSIB BANDUNG

14 September 2019

Pakansari

PERSIKABO 1973 1:1 PERSIB BANDUNG

Jadwal Liga 1 Indonesia hari ini, Sabtu (16/9/2023):

AREMA FC VS PERSITA TANGERANG, 15:00, Kapten I Wayan Dipta

PERSIB BANDUNG VS PERSIKABO 1973, 15:00, Gelora Bandung Lautan Api

PERSIS SOLO VS PSIS SEMARANG, 19:00, Manahan

Prediksi Skor Persib vs Persikabo

Skor Persib vs Persikabo: 2-1

Skor Persib vs Persikabo: 1-1

Skor Persib vs Persikabo: 2-0

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News