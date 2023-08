Prediksi Skor Timnas U-23 Indonesia vs Thailand: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor timnas U-23 Indonesia vs Thailand dalam semifinal Piala AFF U-23 2023.

Bisnis.com, SOLO - Laga timnas U-23 Indonesia vs Thailand digelar pada semifinal Piala AFF U-23 2023. Prediksi skor menyebut Indonesia bakal kalah.

Duel timnas U-23 Indonesia vs Thailand akan digelar dalam semifinal Piala AFF U-23 2023 di Rayong Provincial Stadium pada Kamis (24/8/2023).

Indonesia akhirya lolos ke semifinal Piala AFF U-23 melalui jalur runner-up terbaik. Kebetulan dua rival Indonesia yakni Kamboja dan Filipina menelan kekalahan dan kalah dalam hal poin.

Pertandingan kontra Thailand diprediksi akan berjalan sulit bagi timnas U-23 Indonesia, apalagi melihat performa Garuda Muda di fase grup.

Pada babak penyisihan, Bagas Kaffa dan kawan-kawan gagal menunjukkan permainan terbaik.

Anak asuh Shin Tae-yong menelan kekalahan 1-2 menghadapi Malaysia, kemudian hanya menang 1-0 atas Timor Leste.

Di sisi lain, timnas U-23 Thailand punya bekal sangat baik yaitu meraih poin sempurna, 12, dalam tiga pertandingan.

Bahkan tim asuhan Issara Sritaro itu tak pernah kebobolan alias cleansheet dalam tiga pertandingan yang dijalani.

Pasukan Gajah Perang mengalahkan Myanmar (3-0), Brunei Darussalam (3-0), dan Kamboja (2-0).

Menariknya, tiga cleansheet itu dicatatkan dengan menurunkan penjaga gawang yang berbeda, yaitu Thirawooth Sruanson (vs timnas U-23 Myanmar), Sakphon Nichkram (vs Brunei U-23), dan Siriwat Ingkaew (vs Kamboja U-23).

Kokohnya lini pertahanan Thailand akan menjadi ujian berat bagi timnas U-23 Indonesia, utamanya Ramadhan Sananta.

Striker Persis Solo itu sejauh ini menjadi mesin gol utama Garuda Muda dengan mencetak dua gol di fase grup.

Sananta pun bersaing dalam daftar top skor Piala AFF U-23 bersama Sor Rotana (Kamboja), serta Alif Ikmalrizal dan Fergus Tierney (Malaysia U-23).

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Thailand

Timnas U-23 Indonesia (3-5-2): Ernando Ari; Muhammad Ferarri, Alfeandra Dewangga, Kadek Arel; Bagas Kaffa, Mohammad Kanu Helmiawan, Beckham Putra, Arkhan Fikri, Frengky Missa; Jeam Kelly Sroyer, Ramadhan Sananta.

Pelatih: Shin Tae-yong

Thailand U-23 (4-3-3): Thirawooth Sruanson; Kittichai Yaidee, Chonnapat Buaphan, Songchai Porncham, Thanison Paibulkijcharoen; Natcha Promsomboon, Kasidit Kalsin, Warinthon Jamnongwat; Phodchara Chainarong, Chudit Wanpraphao, Pattara Soimalai.

Pelatih: Issara Sritaro

Head to Head Timnas U-23 Indonesia vs Thailand

19/5/2022 - Thailand U-23 0-0 Indonesia U-23 (1-0 babak tambahan)

26/11/2019 - Thailand U-23 0-2 Indonesia U-23

22/3/2019 - Thailand U-23 4-0 Indonesia U-23

15/8/2017 - Indonesia U-23 1-1 Thailand U-23

23/7/2017 - Thailand U-23 0-0 Indonesia U-23

Prediksi Skor Timnas U-23 Indonesia vs Thailand

Di atas kertas Thailand lebih diunggulkan atas Indonesia. Selain karena faktor tuan rumah, performa tim Gajah Perang di fase grup lebih meyakinkan. Timnas U-23 Indonesia diprediksi menelan kekalahan pada laga ini.

Prediksi:

Thailand U-23 2-1 Indonesia U-23

Thailand U-23 2-0 Indonesia U-23

Thailand U-23 3-1 Indonesia U-23

