Jadwal Playoff Liga Champions: Ada Rangers vs PSV

Bisnis.com, SOLO - Jadwal playoff Liga Champions 2023-2024 akan dimulai dini hari nanti, ada enam pertandingan untuk menentukan tiket ke fase grup.

Playoff Liga Champions menjadi babak terakhir yang akan ditempuh tim-tim peserta untuk masuk ke fase grup.

Ada 12 tim yang akan berlaga dalam babak playoff Liga Champions yang berlangsung dua leg, 6 tim pemenang akan melaju ke putaran final.

Playoff Liga Champions akan digelar pada Rabu (23/8/2023) dan Kamis (24/8/2023) dini hari WIB, masing-masing hari akan memainkan tiga pertandingan.

Pada hari pertama, ada laga Antwerp vs AEK Athens, Rangers vs PSV Eindhoven, Rakow Czestochowa vs FC Copenhagen.

Kemudian pada Kamis dini hari ada laga FK Molde vs Galatasaray, Braga vs Panathinaikos, dan Maccabi Haifa vs Young Boys.

Nantinya, pada pekan depan tim-tim tersebut akan memainkan leg kedua. Tim yang menjadi tamu pada leg pertama akan gantian menjadi tuan rumah.

Berikut jadwal playoff Liga Champions 2023-2024:

