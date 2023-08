Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Real Madrid, Preview, Head to Head

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Carlo Ancelotti akan memimpin era baru di Real Madrid menyusul kepergian Karim Benzema ke Arab Saudi setelah 14 tahun bermain di Santiago Bernabeu.

Madrid akan tandang ke markas Athletic Bilbao, Stadion San Mames Barria, Minggu (13/8/2023) dini hari dalam pertandingan pekan pertama Liga Spanyol.

Juara Eropa 14 kali itu belum menandatakan pengganti Benzema yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua mereka sepanjang masa.

Madrid telah mendatangkan striker Joselu dengan status pinjaman dari Espanyol dan kembalinya pemain sayap Brahim Diaz setelah masa pinjamannya selama tiga tahun di AC Milan berakhir.

"Di lini serang, kami sangat bagus. Kami punya pilihan berbeda," kata Ancelotti.

"Dua pemain telah tiba dan mereka membawa hal positif. Joselu, berkat karakteristiknya yang berbeda. Dia sangat bagus di dalam kotak penalti, dan Brahim dapat memberi kami lebih banyak solusi antar lini," kata Ancelotti.

Madrid sendiri mendatangkan gelandang muda berbakat asal Inggris, Jude Bellingham dengan nilai transfer 103 juta euro (sekitar Rp1,73 triliun) dari Borussia Dortmund.

Ancelotti berharap Bellingham dapat menyegarkan lini tengahnya yang sebagian besar masih bergantung pada pemain veteran yaitu Luka Modric dan Toni Kroos musim lalu.

Pelatih asal Italia itu bahkan mengisyaratkan bahwa Bellingham bisa bermain dalam posisi yang lebih menyerang.

"Saya pikir dia memiliki pengaruh yang lebih besar pada lawan bila dia bermain lebih ke depan. Dia lebih berbahaya bila dia bermain seperti penyerang tengah," pungkasnya.

Real Madrid juga tidak akan mendatangkan penjaga gawang baru di bursa transfer saat ini untuk menggantikan Thibaut Courtois yang cedera.

Namun, Ancelotti mengatakan kiper cadangan asal Ukraina Andriy Lunin siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Courtois.

"Kami memiliki kepercayaan penuh pada Lunin yang merupakan penjaga gawang hebat," kata Ancelotti pada konferensi pers yang dikutip AFP, menjelang pertandingan pembuka LaLiga Real Madrid melawan Athletic Bilbao, Minggu (13/8).

"Dia sangat bagus selama pramusim. Dia berbakat dan kekurangannya adalah kekurangan semua pemain muda, pengalaman. Pengalaman yang akan dia dapatkan hari demi hari," imbuhnya.

Courtois yang merupakan kiper timnas Belgia itu dipastikan bakal absen panjang musim ini setelah mengalami cedera ligamen anterior (ACL) di lutut kirinya saat menjalani latihan, Kamis.

Ancelotti mengatakan klub mungkin masih ingin memperkuat opsi penjaga gawang mereka.

"Masih ada waktu sampai 31 Agustus. Kami akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah kami akan merekrut kiper lain, untuk menambah jumlah, karena kami mengandalkan Lunin," tutur Ancelotti.

