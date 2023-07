Ditawar Al-Hilal, Kylian Mbappe Bakal Dapat Gaji Rp1 Miliar Per Jam!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Pemain Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe menerima tawaran fantastis dari tim Arab Saudi Al-Hilal. Berapa gaji Mbappe?

Pemain asal Prancis Kylian Mbappe tengah mengalami situasi kurang mengenakkan di timnya, PSG.

Mbappe dibekukan dari tim utama PSG karena menolak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada tahun depan.

PSG memaksa Mbappe memperpanjang kontrak agar sang pemain tak hengkang secara gratis setelah masa baktinya di Les Parisiens berakhir.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Al-Hilal untuk menyaingi Real Madrid yang dirumorkan tertarik menggaet Mbappe.

Diberitakan jurnalis bursa transfer Fabrizio Romano, Al-Hilal mengajukan tawaran kepada PSG sebesar 300 juta euro atau sekitar Rp5 triliun untuk memboyong Mbappe.

Jika transfer itu terwujud, Mbappe sudah dipastikan bakal menjadi pemain termahal dunia memecahkan rekor rekan setimnya di PSG, Neymar, yang pindah dari Barcelona dengan menebus klausul pelepasan 222 juta euro.

Selain nilai transfer yang fantastis, Al-Hilal juga siap memanjakan Mbappe dengan gaji selangit yang berkali-kali lipat lebih besar daripada PSG.

Dilansir ari CBS Sports, Mbappe bakal digoda dengan gaji sebesar 700 juta euro (Rp11 triliun) selama satu tahun. Jumlah itu juga akan membuat Mbappe menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia.

Jika dirinci, Mbappe akan menerima gaji sebesar Rp973 miliar per bulan selama setahun. Artinya, per hari Mbappe akan mengantongi Rp32 miliar.

Nilai itu sangat fantastis, sebab jika dirinci lebih dalam lagi pemain 24 tahun itu dibayar Rp1,35 miliar per jam, atau Rp22,5 juta per menit, atau Rp375 ribu per detik!

Gaji Mbappe jauh meninggalkan megabintang Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Al Nassr pada Januari lalu.

Di tim Arab Saudi tersebut, Ronaldo "hanya" mendapatkan gaji 200 juta euro atau sekitar Rp3,3 triliun per tahun.

