YouTuber Windah Basudara Galang Dana untuk Kurnia Meiga, Total Donasi Rp270 Juta

Bisnis.com, SOLO - YouTuber gaming Windah Basudara menggelar aksi sosial berupa penggalangan dana untuk legenda timnas Indonesia Kurnia Meiga.

Windah Basudara melakukan penggalangan dana dengan live YouTube pada Selasa (11/7/2023) siang hingga sore hari.

Dalam live tersebut, Windah memainkan game Popcat sembari membuka donasi untuk viewers yang ingin berpartisipasi dalam aksi sosial tersebut.

"POPCAT Menuju 10 Besar untuk Indonesia! Tribute untuk Kurnia Meiga dan Charity untuk Sesama," tulis Windah Basudara dalam keterangan videonya.

Kurnia Meiga memang mengalami masalah pengelihatan sejak 2017. Penyakit di matanya itu membuat Meiga harus menghentikan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Padahal sebelumnya Meiga merupakan kiper andalan timnas Indonesia dan Arema FC. Selepas menepi dari lapangan hijau hidup Meiga pun mengalami kesulitan.

Pria 33 tahun itu sampai menjual medali juara yang ia dapatkan karena masalah finansial yang ia hadapi.

Langkah Meiga itu pun mendapat perhatian dari pecinta sepak bola Tanah Air, termasuk Windah Basudara yang berprofesi sebagai YouTuber.

Dari hasil penggalangan dana, terkumpul donasi sebesar Rp269.348.610 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp270 juta oleh Windah.

Nantinya dana tersebut akan disumbangkan oleh Windah ke dalam empat campaign, salah satunya untuk tribute kepada Kurnia Meiga.

"Terima kasih semua, kita genapkan Rp270 juta total dan dibagi 4 campaign yah (adjustment soon untuk campaign kelima yang kita bicarakan di live, aku udah coba DM pihak terkait masih menunggu respons)" tulis Windah di akun Instagram pribadinya setelah live di YouTube.

Selain untuk Kurnia Meiga, Windah akan menyumbangkan donasi tersebut untuk beberapa yayasan, salah satunya untuk anak-anak yang menderita HIV.

