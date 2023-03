Hasil Drawing Perempat Final Liga Europa: Juve Vs Sporting, MU vs Sevilla

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil drawing perempat final Liga Europa, Manchester United akan bertemu wakil asal Spanyol Sevilla. Ini adalah ketigakalinya MU berhadapan dengan Negeri Matador di fase gugur.

Drawing perempat final.Liga Europa sudah dilakukan di Nyonn, Swiss, Jumat (17/3/2023) malam.

Manchester United yang tampil perkasa di babak 16 setelah menyingkirkan Real Betis akan bertemu Sevilla. Ini adalah ketigakalinya Man United bertemu wakil Spanyol di fase knock out. Sebelumnya di babak playoff juga menyingkirkan Barcelona.

Sementara itu Juventus akan bertemu kuda hitam, Sporting Lisbon. Sekadar catatan, Sporting baru saja menyingkirkan Arsenal lewat drama adu penalti.

AS Roma di delapan besar akan ditantang Feyenoord dari Belanda. Sedangkan Bayer Leverkusen berjumpa Union Saint Gilloise

Sementara untuk partai semifinal, pemenang antara Juventus vs Sporting akan menghadapi pemenang Manchester United vs Sevilla. Semifinal lainnya mempertemukan pemenang duel Feyenoord vs AS Roma dengan Bayer Leverkusen vs Union Saint Gilloise.

Pertandingan perempat final Liga Europa akan berlangsung pada 13 April (leg pertama) dan 20 April (leg kedua). Sementara semifinal leg pertama dimainkan 11 Mei dan leg kedua digelar 18 Mei, lalu final bakal berlangsung pada 31 Mei.

Hasil Drawing Perempatfinal Liga Europa:

Manchester United vs Sevilla

Juventus vs Sporting

Bayer Leverkusen vs Union Saint Gilloise

Feyenoord vs AS Roma

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News