Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions: City Vs Munchen, Madrid Vs Chelsea

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil drawing perempat final Liga Champions akan menghadirkan final kepagian saat Manchester City bertemu Bayern Munchen di fase delapan besar.

Drawing perempat final Liga Champions sudah dilaksanakan di Nyon, Swiss, Jumat (17/3/2023).

Juara bertahan Real Madrid akan kembali ditantang klub Inggris, Chelsea. Sebelumnya di babak 16 besar, Madrid menghentikan langkah Liverpool.

Manchester City yang tampil luar biasa di leg ke babak 16 besar usai menghancurkan Leipzig 7-0 akan kembali menghadapi klub asal Jerman. Kali ini Man City akan bertemu Bayern Munchen.

Sebelumnya Munchen sudah menghentikan salah satu favoit juara lainnya, Paris Saint Germain.

Italia sudah memastikan satu wakilnya di babak semifinal setelah AC Milan yang merupakan juara bertahan Liga Italia akan bertemu Napoli. Sekadar informasi, Napoli saat ini sedang memimpin klasemen Serie A.

Sementara itu Inter Milan akan bertemu sang kuda hitam Benfica. Wakil asal Portugal itu di babak grup sudah menyingkirkan Juventus.

Untuk pot semifinal, pemenang antara AC Milan vs Napoli akan hadapi pemenang antara Inter Milan vs Benfica. Kemudian, pemenang antara Real Madrid vs Chelsea akan bertemu pemenang antara Manchester City vs Bayern Munich.

Pertandingan perempat final leg pertama Liga Champions akan dimulai pada 11 dan 12 April. Leg keduanya pada 18 dan 19 April.

Hasil Drawing perempatfinal Liga Champions:

Real Madrid vs Chelsea

Inter Milan vs Benfica

Manchester City vs Bayern Munich

AC Milan vs Napoli.

