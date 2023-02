Jadwal Liga Inggris Pekan 23: Ditutup Derby Merseyside, Liverpool vs Everton

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-23 yang akan diwarnai dengan laga Leeds United vs Manchester United dan Liverpool vs Everton.

Pekan ke-23 Liga Inggris akan mulai bergulir pada Sabtu (11/2/2023) hingga Selasa (14/2/2023) dini hari WIB.

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ke-23 Liga Inggris ini. Dimulai dengan laga West Ham United vs Chelsea.

Setelah getol merekrut pemain baru di bursa transfer Januari, Chelsea berambisi mendongkrak posisi masuk ke lima besar klasemen sementara.

Usai laga itu ada lima laga yang digelar serentak pada Sabtu malam, yakni Fulham vs Nottingham Forest, Leicester City vs Tottenham, Arsenal vs Brentford, Crystal Palace vs Brighton, dan Southampton vs Wolves.

Laga Arsenal vs Brentford menjadi salah satu yang paling disoroti. Sebab, saat ini The Gunners tengah memimpin klasemen Liga Inggris.

Arsenal menempati puncak klasemen dengan 50 poin dari 20 laga. Mereka unggul lima angka atas Manchester City di urutan kedua. Namun, Arsenal punya satu laga lebih banyak.

Tim besutan Mikel Arteta itu bisa memperlebar jarak dengan Manchester City jika bisa meraih kemenangan atas Brentford.

Kemudian pada Minggu (12/2/2023) dini hari ada pertandingan Bournemouth vs Newcastle United.

Musim ini Newcastle United tampil mengejutkan di bawah arahan pelatih baru, Eddie Howe. The Magpies menyodok ke empat besar dan hanya berselisih tiga poin di belakang Manchester United.

Manchester United akan melakoni pertandingan pekan ke-23 dengan bertandang ke markas Leeds United pada minggu malam.

Tengah pekan lalu The Red Devils dan Leeds telah bersua dalam partai tunda pekan kedelapan. Hasilnya, kedua tim harus berbagi angka setelah bermain imbang 2-2.

Rival sekota Man United, Manchester City, akan melakoni pertandingan pada Minggu malam dengan menjamu Aston Villa.

Di tengah bayang-bayang sanksi karena melanggar regulasi FFP, Manchester City juga dalam target mengejar Arsenal di tabel klasemen.

Adapun partai terakhir pekan ini adalah derby Merseyside, Liverpool vs Everton, yang akan digelar Selasa (14/2/2023) dini hari WIB.

Liverpool tengah dalam tren buruk musim ini. Terbukti di Liga Inggris mereka hanya meraih delapan kemenangan dan telah tujuh kali kalah. The Reds pun tertahan di posisi ke-10.

Everton, meski berada di zona merah, punya modal bagus dengan membekuk pemuncak klasemen Arsenal dengan skor 1-0 pada pekan sebelumnya.

