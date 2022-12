Alasan Raheem Sterling Hilang saat Inggris vs Senegal dan Tinggalkan Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain Timnas Inggris Raheem Sterling absen dari daftar line up skuat The Three Lions kala menghadapi Senegal di babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Al Bayt, Senin (5/12/2022) dini hari tadi. Sterling pun terbang dari Qatar menuju Inggris menjelang pertandingan melawan Senegal itu.

Federasi sepakbola Inggris telah menginformasikan absennya Sterling itu karena alasan keluarga. "Raheem Sterling tidak masuk dalam daftar #ThreeLions malam ini karena dia berurusan dengan masalah keluarga," demikian dikutip dari akun Twitter resmi Timnas Inggris @England pada Senin (5/12/2022).

Sementara berdasarkan laporan The Mirror, Sterling langsung pulang ke Inggris karena rumahnya dirampok. Sterling mengkhawatirkan kondisi pasangan dan anak-anaknya yang berada di rumah saat perampokan terjadi.

"Mereka ada di rumah selama perampokan. Ini menakutkan baginya dan jelas traumatis bagi seluruh keluarga," kata sumber dikutip dari The Mirror.

Menurut sumber tersebut, jam tangan dengan harga 300.000 poundsterling telah digasak. Polisi pun berada di rumah Sterling selama beberapa jam untuk tindakan pengamanan.

Sterling sendiri telah memberi tahu Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate terkait masalah tersebut. Pemain Chelsea itu juga berharap untuk kembali ke Qatar dan tampil dalam perempat final melawan Prancis.

Akan tetapi, Southgate mengungkapkan bahwa yang harus diprioritaskan oleh Sterling saat ini adalah keluarganya. "Kami harus menunggu dan melihat kondisi [apakah Sterling akan kembali bermain melawan Prancis]. Saat ini, jelas prioritasnya adalah dia bersama keluarganya dan kami akan mendukung itu," ungkapnya.

Sementara itu, Inggris berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Senegal di babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Al Bayt, Senin (5/12/2022) dini hari tadi. Inggris berhasil menghempaskan Singa Teranga dengan skor 3-0.

Inggris mengontrol jalannya pertandingan sejak menit pertama. Gol baru tercipta dari kaki Jordan Hendarson pada menit ke 38 memanfaatkan umpan Jude Bellingham.

Sebelum babak pertama usai, Harry Kane menambah keunggulan bagi skuat The Three Lions lewat tendangan kerasnya memanfaatkan umpan Phil Foden. Pada babak kedua Bukayo Saka berhasil memantapkan langkah Inggris ke babak perempat final lewat golnya pada menit 57.

