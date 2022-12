Hasil Inggris vs Senegal: Menang Besar, Inggris Jumpa Prancis di Perempat Final

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Inggris vs Senegal dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022, Inggris lolos ke perempat final usai menang 3-0 atas Singa Teranga.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Al Bayt, Senin (5/12/2022) dini hari, kedua tim bermain hati-hati di 15 menit babak pertama.

Inggris yang mengontrol jalannya pertandingan, mencoba membongkar pertahanan Senegal yang diperkuat duo Chelsea, Kalidou Koulibaly dan Edouard Mendy.

Hingga 15 menit babak pertama berjalan, belum banyak peluang bersih mencetak gol yang dibuat kedua tim.

Senegal yang merupakan juara Piala Afrika 2021 lebih banyak menunggu di pertahanan sambil melakukan serangan balik melalui Boulaye Dia dan Ismaila Sarr.

Senegal mendapat peluang mencetak gol di menit 22, namun sontekan Sarr di depan gawang Inggris masih melambung tinggi.

Pertandingan sempat dihentikan untuk melihat kemungkinan penalti akibat bola mengenai tangan John Stones, namun wasit menganggap hal tersebut bukan pelanggaran.

Hingga menit 25, skor Inggris vs Senegal masih sama kuat 0-0.

Senegal lagi-lagi mendapat peluang. Kali ini lewat Boulaye Dia di menit 31 usai menerima umpan matang Sarr. Namun sepakan kencang Dia bisa ditepis kiper Inggris, Jordan Pickford dengan tangan kirinya.

Gooll. Inggris mencetak gol pada menit 39 lewat kaki kanan Henderson. Senegal yang mulai berani keluar menyerang ternyata masuk perangkap serangan balik Inggris.

Lewat serangan balik cepat yang dimotori Jude Bellingham, Henderson yang menerima umpan dengan tenang menyontek bola ke gawang Mendy.

Usai kebobolan, pertahanan Senegal mulai rapuh. Hal ini terbukti saat Inggris menjebol gawang Mendy untuk kedua kalinya di penghujung laga lewat kaki Harry Kane memanfaatkan assist Foden. Inggris unggul 2-0 atas Senegal di babak pertama.

Masuk di babak kedua, Inggris tetap bermain seperti di paruh pertama. Tidak terlalu frontal menyerang namun efektif melakukan counter attack.

Inggris mendapat dua peluang dalam waktu 10 di menit babak kedua. Namun sepakan Bukayo Saka dan Kane belum bisa berubah menjadi gol.

Serangan balik Inggris di pertandingan ini benar-benar maut. Terbukti gol ketiga The Three Lions pada menit 58 kembali terjadi berkat skema ini.

Lewat serangan balik cepat, umpan tarik Phil Foden dengan tenang disontek Saka melewati kiper Senegal, Mendy. Skor Inggris vs Senegal 3-0.

Senegal mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti pada menit 74, namun sepakan Pape Sarr hanya menerpa jaring samping luar gawang Inggris. Skor masih 3-0 untuk keunggulan Inggris.

Pelatih Inggris Gareth Southgate mulai menarik pemain intinya guna diistirahatkan menjelang babak perempat final.

Skor Inggris vs Senegal tidak berubah, untuk kemengan The Three Lions dengan skor 3-0. Hasil ini membuat Inggris lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 menghadapi Prancis, Sabtu pekan ini.

Susunan pemain Inggris vs Senegal:

Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden

Senegal (4-3-3): Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Krepin Diatta, Nampalys Mendy, Pathe Ciss; Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Ismaila Sarr

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :